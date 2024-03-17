柳俊烈被爆「去年7月」劈腿韓韶禧！惠利沉默3天 公司再發聲
南韓女神韓韶禧昨（16）日認愛37歲百想影帝柳俊烈，強烈否認自己是惠利的小三。去年11月韓韶禧去看柳俊烈的攝影展，當時就有YouTube以「柳俊烈，惠利走了，韓韶禧來了？」為題，爆料兩人關係不單純，一名網友在留言區回覆：「呵呵，7月外遇，11月解決了。」至今都沒有刪除，大批粉絲回過頭去朝聖神預言，蓋樓「怎麼知道7月出軌了」、「看得我起雞皮疙瘩」、「這是熟人嗎」。
記者羅凌筠／綜合報導
當時YouTuber說：「韓韶禧去了柳俊烈的攝影展，上傳了一張只露出眼睛的照片，背景是柳俊烈攝影展的牆面，兩人到底是真的有交情，還是只是去看了展覽，還沒有完全查明。」他質疑柳俊烈宣布與惠利分手的時間軸，是不是重疊交往韓韶禧。如果柳俊烈真的是7月劈腿，那麼就與韓韶禧所說「柳俊烈6月分手惠利」的時間點吻合。
不過就認愛聲明來看，柳俊烈、韓韶禧對外的回應，都一致稱戀情是今年初開始的。在兩人蜜遊夏威夷的新聞出來之後，惠利在個人網站上寫下「真有趣」3個字，格外耐人尋味，而今日惠利的經紀公司再度發聲，表示對於惠利的發文「無話可說」。另一邊柳俊烈已經從夏威夷回來，韓韶禧還留在美國，並把自己的部落格全部清空。
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