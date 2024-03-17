波音吹哨者開槍自盡死因可疑！友人曝生前曾喊「不自殺聲明」
公開揭露美國航空製造商波音出現品管問題的吹哨人、62歲的波音前員工巴奈特（John Barnett）日前在庭審前被發現離奇陳屍於車內，警方稱調查認為疑似開槍自盡，但說法遭其律師反駁「沒人會相信」，日前外媒報導又引述巴奈特好友，表示巴奈特生前曾發出「不自殺聲明」，表示如果自己「出事了」絕對不會是自殺。
國際中心楊智傑／綜合報導
在波音任職32年、主要負責波音787「夢幻客機」（Dreamliner）生產的巴奈特曾在2019年向《BBC》踢爆公司出現多起品管缺失問題，也因此和波音展開多年的法律訴訟，但本月卻傳出在一次準備出庭作證之前身亡，讓外界懷疑死因並不單純。美媒《ABC》向巴奈特女性友人珍妮佛進行採訪時，對方透露巴奈特去世前曾告訴他「不要相信任何我自殺的報導」，還稱巴奈特生前曾向她表示，「如果我發生什麼事，絕對不是自殺。」
珍妮佛說，巴奈特「太愛他的家庭跟生活」，絕對不可能會採取自殺的行為，不會讓他身邊的親友經歷現在這一切，「我覺得是有人不喜歡他說的話，想讓他閉嘴，但又不希望這件事影響到任何人，所以才把他的死亡營造成自殺」。
這個說法也和巴奈特的2名律師公開聲明相符，律師特克維茨（Robert Turkewitz）和諾爾斯（Brian Knowles）告訴《BBC》，近期身為吹哨人的巴奈特和波音的纏訟就快進入尾聲，尤其在過世一週前才給出一份包含對波音公司以及自家律師提問的正式證詞。
兩名律師對外界表示，巴奈特的身心狀態良好，完全沒有會自殺的跡象，「巴奈特已經準備好將這個人生階段拋諸腦後，我們沒有看到任何跡象顯示他會自殺，根本沒有人會相信這點。」