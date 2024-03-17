籃球／「鐵血教頭」黃萬隆桃李滿天下　盤點松山隊史5大名將

HBL／光復高中3連霸被大逆轉　陳定杰：可能老天爺要我再挑戰一次

▲光復高中三連霸被南山高中斬斷，光復主帥陳定杰感嘆：「或許老天爺要我再挑戰一次吧！」。（圖／高中體總）
▲光復高中三連霸被南山高中斬斷，光復主帥陳定杰感嘆：「或許老天爺要我再挑戰一次吧！」。（圖／高中體總）

記者黃建霖/臺北報導

「或許老天爺要我再挑戰一次吧！」HBL今年最後一場比賽結束，光復高中在幾乎要把冠軍塞進口袋的情況下，被南山高中逆轉，3連霸夢碎。賽後光復教練陳定杰平靜地如此說道。他表示完成3連霸是所有球隊的終極考驗，或許對他、對光復高中來說，今年都還不是時候。

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松山高中在2011年完成3連霸，黃萬隆那一年40歲，陳定杰目前才30幾歲，也讓他賽後無奈地苦笑：「可能是時候還未到」，因為其實很多教練在他那個年紀時連冠軍都還沒拿過。

「3連霸，真的太難了！」陳定杰今年在來小巨蛋前，就表示自己想要成為黃萬隆之後、另一位達成3連霸的教頭，不僅是突破也是一種傳承。但這一個賽季帶下來，讓他不禁感嘆這個任務太艱難，傷兵、球員狀態以及心態起伏，都會影響賽季表現，任何一位輪換球員都很重要，任何一件小事都會影響最後結局。

光復當家射手謝銘駿今晚17投3中，而主控林恩宇則是上半場就4犯，還在末節關鍵時刻發生掉球失誤，讓對方取得超前分。賽後陳定杰認為兩人「太想證明自己」，但在這個過程中卻沒有把該做的事情做好，加上南山一年級的球員又打出超水準表現，把比賽救了回來。

此役光復幾乎就把冠軍放到口帶了，沈宥均和張鈞淮聯手在終場前約5分鐘，把差距擴大到10分。但南山不放棄，靠著黃瀚陞連進三分球，以及利用對方失誤策動的快攻反擊，他們最終逆轉比分，阻斷光復衛冕之路。

陳定杰說，其實比賽打到最後幾名主力都抽筋，傷兵讓他們輪換有所不足，他也為今天表現精采的、攻下18分的前鋒張鈞淮感到可惜。另外陳定杰特別稱讚拿到14分21籃板的沈宥均此役展現價值，在高三打出他生涯最好的一場比賽。

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