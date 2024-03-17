HBL／黃瀚陞預約下一個「天才後衛」　追趕上周士淵、高國豪腳步

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黃瀚陞在國中砍下48分之後，就在網路上爆紅，讓他壓力很大，對自己要求甚高的他，每一次練習結束都要加練，投進100顆三分球才可以休息；若沒練球，就要進200球。
也是因為的高標準，讓黃瀚陞壓力巨大，一度壓力大到夢遊，好在他遇到「伯樂」、南山教練楊宜峰，給予他鼓勵和支持，讓他在場上放膽出手和發揮，他今天才能在HBL冠軍戰的大舞台上有所發揮。
黃瀚陞表示自己很努力，爸媽非常支持自己走籃球路，當初也沒想過有一天能在小巨蛋球場打球，遑論拿下MVP，「鄉下小孩嘛，根本沒有想過可以來到這個球場打球，可能之前只能用看的、在電視上看，我沒有想過我可以踏到這個場上。一路走來就很很累，也有想過要放棄，不想打籃球了。可是，爸爸、媽媽一直叫我要撐下去。」
今年外界沒有太多人看好南山高中奪冠，黃瀚陞坦言自己也是，「根本沒想過我們今年會拿冠軍，我以為我們就只是8強、4強來玩的。結果沒想到我．．一路走來我也不知道講什麼，可是今天大家打得很好，對手也打得好，恭喜我們努力有做到，一路走來很不容易，也謝謝我自己撐下去，我也做到了，我就是證明給大家看。」
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