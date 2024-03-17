「午」逆蒲亭！俄反對派號召正午投票表達抗議　實現納瓦尼遺志

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俄國已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的支持者們組織了這場政治行動，並將其稱為「納瓦尼的政治遺囑」。大批反對蒲亭的俄羅斯選民準時在投票日第三天正午前往各地投票所排隊，並用選票表達抗議，目的是藉此拉低蒲亭得票數，例如投下無效票、在選票上塗掉蒲亭名字改為「納瓦尼」，或甚至把票投給蒲亭以外3名候選人，就算他們也被認為是克里姆林宮的「傀儡」也一樣。
《路透社》報導稱，有數以千計民眾現身投票所參與「『午』逆蒲亭」行動，儘管俄國當局15日就警告「任何集會都會被視為犯罪行為」，納瓦尼團隊將這些參與者的臉部進行處理後，將影片上傳至YouTube頻道，其中有年輕女性在受訪時就稱，儘管希望渺茫，「但如果你能做某件事，那你就應該去做，就算民主已經蕩然無存」，另一名年輕男學生則說，像他這樣不同意現行制度的人，無論如何都需要繼續生活。
英國《天空新聞》莫斯科特派員黛安娜．馬格奈（Diana Magnay）則分析，這個活動並非「革命性時刻」，但確實稍稍展示了反對派力量，而這總比什麼都不做好，「人們就會知道還是有人不同意蒲亭的立場和被他掏空的「民主」，而這場活動就像在向納瓦尼墳墓獻花一樣。
報導稱，儘管抗議者只佔俄羅斯1.14億選民的一小部份，再加上俄羅斯幅員遼闊、橫跨11個時區，因此抗議選民幾乎都分散開來而不是集中在一起，因此很難估計有多少人參加了抗議活動。