白沙屯媽祖進香「強碰冷氣團」！行程天氣、氣溫、降雨機率一次看

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氣象署說明，今日白沙屯媽祖遶境剛好遇到鋒面通過，雖然鋒面對中南部影響不大，不過後續冷氣團南下影響，中南部從今天到週四清晨（3/21），都是「早晚較冷，白天稍回溫」的天氣型態。
今日中部整天氣溫攝氏17至26度，週二中部白天高溫只剩攝氏21至24度，週三至週四清晨是最冷的時段，西半部沿海空曠地區，將會出現攝氏10度左右的最低溫，而整個中南部早晚也只有攝氏14至19度的普遍低溫。
週四白天起冷氣團減弱，全台各地氣溫逐日回升，各地高溫都突破攝氏20度，週末兩天，中南部地區更有攝氏30度以上高溫，總結來說，白沙屯媽祖遶境前期需要留意冷氣團早晚低溫，後期冷氣團離開後，一直到週末氣溫顯著回升，白天要留意攝氏30度以上高溫，以免中暑。
本週降雨集中北台灣 白沙屯媽祖遶境不受雨勢影響
氣象署指出，今天有微弱鋒面通過，降雨主要集中在北台灣和花東，中南部只有山區有零星短暫陣雨，平地影響不大，週二（3/19）有華南雲雨區東移，中部地區雲量偏多，大多維持陰天，且有零星雨勢，是本週水氣最多的一天。
週三至下週一（3/20至3/25）水氣減少，全台各地都是多雲到晴的天氣，降雨只集中在東南部地區，下週二北台灣有局部短暫雨，因此對白沙屯媽祖遶境遶境來說，近期的降雨影響並不大，只需要稍微留意本週二水氣較多可能出現的飄雨情況。