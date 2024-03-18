一週天氣出爐！冷氣團殺到「先濕後乾」　一圖秒懂氣溫、降雨熱區

白沙屯媽祖進香「強碰冷氣團」！行程天氣、氣溫、降雨機率一次看

▲2024「白沙屯媽祖」遶境進香已經出發，民眾參與期間需注意冷氣團帶來的早晚低溫，降雨影響不大。（圖／記者張志浩攝）
▲2024「白沙屯媽祖」遶境進香已經出發，民眾參與期間需注意冷氣團帶來的早晚低溫，降雨影響不大。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩／綜合報導

2024「白沙屯媽祖」遶境進香今（18）日凌晨正式出發，將展開為期9天8夜的路程，路徑由媽祖鑾轎決定，主要由行程由苗栗白沙屯拱天宮，行經台中、彰化，預計在週六（3/23）抵達雲林北港朝天宮，下週二（3/26）回宮，中央氣象署表示，白沙屯遶境期間將會遭遇冷氣團，清晨低溫要特別小心，不過慶幸的是，西半部降雨並不明顯。

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▲鋒面通過後將有冷氣團來襲，中南部從今天到週四清晨，都是「早晚較冷，白天稍回溫」的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）
▲鋒面通過後將有冷氣團來襲，中南部從今天到週四清晨，都是「早晚較冷，白天稍回溫」的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）
白沙屯媽祖遶境天氣「先冷後暖」　週三、週四小心10度低溫

氣象署說明，今日白沙屯媽祖遶境剛好遇到鋒面通過，雖然鋒面對中南部影響不大，不過後續冷氣團南下影響，中南部從今天到週四清晨（3/21），都是「早晚較冷，白天稍回溫」的天氣型態。

今日中部整天氣溫攝氏17至26度，週二中部白天高溫只剩攝氏21至24度，週三至週四清晨是最冷的時段，西半部沿海空曠地區，將會出現攝氏10度左右的最低溫，而整個中南部早晚也只有攝氏14至19度的普遍低溫。

週四白天起冷氣團減弱，全台各地氣溫逐日回升，各地高溫都突破攝氏20度，週末兩天，中南部地區更有攝氏30度以上高溫，總結來說，白沙屯媽祖遶境前期需要留意冷氣團早晚低溫，後期冷氣團離開後，一直到週末氣溫顯著回升，白天要留意攝氏30度以上高溫，以免中暑。

▲對白沙屯媽祖遶境遶境來說，近期的降雨影響並不大，只需要稍微留意本週二水氣較多。（圖／中央氣象署提供）
▲對白沙屯媽祖遶境遶境來說，近期的降雨影響並不大，只需要稍微留意本週二水氣較多。（圖／中央氣象署提供）
本週降雨集中北台灣　白沙屯媽祖遶境不受雨勢影響

氣象署指出，今天有微弱鋒面通過，降雨主要集中在北台灣和花東，中南部只有山區有零星短暫陣雨，平地影響不大，週二（3/19）有華南雲雨區東移，中部地區雲量偏多，大多維持陰天，且有零星雨勢，是本週水氣最多的一天。

週三至下週一（3/20至3/25）水氣減少，全台各地都是多雲到晴的天氣，降雨只集中在東南部地區，下週二北台灣有局部短暫雨，因此對白沙屯媽祖遶境遶境來說，近期的降雨影響並不大，只需要稍微留意本週二水氣較多可能出現的飄雨情況。

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