96自由車聯賽／超級菜鳥橫空出世！擊敗一票國手　葉軒佑驚喜奪冠

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96聯賽台中站屬於繞圈賽，單圈12.5公里，但並非平路繞圈，路線富含丘陵、短陡坡等經典賽段，同時還有平路及高速髮夾彎，考驗車手技術和耐力，男子菁英組必須繞行三圈，總長約37.5公里。
擊敗一票國手 菜鳥葉軒佑驚喜奪冠
本場比賽男子菁英組競爭激烈，包括剛結束環台賽的國手吳之皓、旅外車手李冠賢、上屆冠軍橘衫車手李廷威，爬坡好手王景徽、黃文忠和徐御凱等名將，未料卻由菜鳥葉軒佑奪冠，跌破眼鏡。
葉軒佑透露，「其實比賽前段就遇到機械故障，變速器壞掉，花了很大的力氣才回到主集團。之後與李廷威、徐御凱等人形成5人領先集團，一路到最後300公尺下坡路段，我決定率先突圍，順利奪冠。」拿下生涯第一場勝利，葉軒佑第一時間打給家人，感謝他們的支持和鼓勵。
老將程詩軒靠經驗拿下勝利
女子菁英組則由老將程詩軒以44分53秒94封后，素人車手許書瑋則以44分58秒01，排名第二。程詩軒說，「本場比賽贏在經驗和對地形的了解，我是台中車手，對這個地形很了解，加上許書瑋雖然耐力和技術都很出色，但爆發力略顯不足，所以我在比賽一開始就先拉高強度，並在最後的山坡路段將瓦數開到最大，才順利拿下冠軍。」
39歲的程詩軒原本已退役超過10年，期間整整五年沒有碰車，但因為96聯賽重新找回騎車的熱情，繼去年NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站奪冠後，今年再度站上后座。她也呼籲年輕車手能勇於參賽，藉由優質的聯賽提升技術和經驗，才能在全錦賽或國際賽騎出佳績。
96Heroes英雄系列挑戰賽 結合在地文化深受好評
一推出就受到車友熱烈回響的96Heroes英雄系列挑戰賽，邁入第二年，今年除了保有深受車友喜愛的特色美食補給及抽獎活動，更首度加入「戰利金」制度，每場只要有一人報名，大會加碼100元，並將在最後一站花蓮站抽出，一人獨得！
96聯賽也結合在地文化，台中站攜手梧棲區農會，送挑戰組前3名「57番薯麵」，年齡越大拿越多。台中梧棲農會除了贈送在地特色麵食，現場並有農特產品展售市集，積極參與體育賽事，藉由自行車活動行銷台中農產好物，與民眾互動達到推廣與增加曝光度。