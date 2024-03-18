籃球／「鐵血教頭」黃萬隆桃李滿天下　盤點松山隊史5大名將

96自由車聯賽／超級菜鳥橫空出世！擊敗一票國手　葉軒佑驚喜奪冠

▲爆冷擊敗一票國手，菜鳥葉軒佑驚喜奪冠，同時順手抱著冠軍Fulcrum橘衫、登山王Mercedes-Benz紅點衫與新人王OCTO白衫等三件領騎衫。（圖／96聯賽提供）
▲爆冷擊敗一票國手，菜鳥葉軒佑驚喜奪冠，同時順手抱著冠軍Fulcrum橘衫、登山王Mercedes-Benz紅點衫與新人王OCTO白衫等三件領騎衫。（圖／96聯賽提供）

記者廖聿偉/綜合報導

第四屆96自由車聯賽在台中站揭開序曲，首站就話題十足，菁英男子組竄出超級黑馬，年僅19歲的大一車手葉軒佑，無懼與一票國手同場較勁，最終在最後300公尺率先突圍，以56分21秒82，拿下自由車生涯第一座冠軍，同時順手抱著冠軍Fulcrum橘衫、登山王Mercedes-Benz紅點衫與新人王OCTO白衫等三件領騎衫，一戰成名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國中才加入自由車校隊的葉軒佑，生涯總是與冠軍絕緣，去年全中運登山出賽原本有望登頂，未料在終點前爆胎，只能徒呼負負。不過生涯首冠沒有等太久，升上台體大後就圓夢，讓他又驚又喜，賽後情緒還無法平復。葉軒佑透露，「比賽前一天做夢，夢到我在終點前突圍衝刺，最後拿下冠軍。未料複製夢中相同劇本，根本就是美夢成真。」

96聯賽台中站屬於繞圈賽，單圈12.5公里，但並非平路繞圈，路線富含丘陵、短陡坡等經典賽段，同時還有平路及高速髮夾彎，考驗車手技術和耐力，男子菁英組必須繞行三圈，總長約37.5公里。

▲96聯賽台中站菁英組激烈攻防。（圖／96聯賽提供）
▲96聯賽台中站菁英組激烈攻防。（圖／96聯賽提供）
擊敗一票國手　菜鳥葉軒佑驚喜奪冠

本場比賽男子菁英組競爭激烈，包括剛結束環台賽的國手吳之皓、旅外車手李冠賢、上屆冠軍橘衫車手李廷威，爬坡好手王景徽、黃文忠和徐御凱等名將，未料卻由菜鳥葉軒佑奪冠，跌破眼鏡。

葉軒佑透露，「其實比賽前段就遇到機械故障，變速器壞掉，花了很大的力氣才回到主集團。之後與李廷威、徐御凱等人形成5人領先集團，一路到最後300公尺下坡路段，我決定率先突圍，順利奪冠。」拿下生涯第一場勝利，葉軒佑第一時間打給家人，感謝他們的支持和鼓勵。

▲96聯賽台中站女子組前三名，第一名Trigon factory Racing 程詩軒（中），第二名 悠活單車 許書瑋（左），第三名 捷安特哥倫布 程秀如 。（圖／96聯賽提供）
▲96聯賽台中站女子組前三名，第一名Trigon factory Racing 程詩軒（中），第二名 悠活單車 許書瑋（左），第三名 捷安特哥倫布 程秀如 。（圖／96聯賽提供）
老將程詩軒靠經驗拿下勝利

女子菁英組則由老將程詩軒以44分53秒94封后，素人車手許書瑋則以44分58秒01，排名第二。程詩軒說，「本場比賽贏在經驗和對地形的了解，我是台中車手，對這個地形很了解，加上許書瑋雖然耐力和技術都很出色，但爆發力略顯不足，所以我在比賽一開始就先拉高強度，並在最後的山坡路段將瓦數開到最大，才順利拿下冠軍。」

39歲的程詩軒原本已退役超過10年，期間整整五年沒有碰車，但因為96聯賽重新找回騎車的熱情，繼去年NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站奪冠後，今年再度站上后座。她也呼籲年輕車手能勇於參賽，藉由優質的聯賽提升技術和經驗，才能在全錦賽或國際賽騎出佳績。

▲第二屆96Heroes系列賽也結合在地文化，台中站攜手梧棲區農會，送挑戰組前3名「57番薯麵」，年齡越大拿越多。藉由自行車活動行銷台中農產好物。（圖／96聯賽提供）
▲第二屆96Heroes系列賽也結合在地文化，台中站攜手梧棲區農會，送挑戰組前3名「57番薯麵」，年齡越大拿越多。藉由自行車活動行銷台中農產好物。（圖／96聯賽提供）
96Heroes英雄系列挑戰賽　結合在地文化深受好評

一推出就受到車友熱烈回響的96Heroes英雄系列挑戰賽，邁入第二年，今年除了保有深受車友喜愛的特色美食補給及抽獎活動，更首度加入「戰利金」制度，每場只要有一人報名，大會加碼100元，並將在最後一站花蓮站抽出，一人獨得！

96聯賽也結合在地文化，台中站攜手梧棲區農會，送挑戰組前3名「57番薯麵」，年齡越大拿越多。台中梧棲農會除了贈送在地特色麵食，現場並有農特產品展售市集，積極參與體育賽事，藉由自行車活動行銷台中農產好物，與民眾互動達到推廣與增加曝光度。

▲菁英組單站冠軍葉軒佑（右）成為超級大黑馬，拿下96聯賽首戰冠軍Fulcrum 橘衫、衝刺王GUSTO藍衫以及新人王OCTO白衫。登山王Mercedes-Benz 紅點衫得主為Trigon Factory Racing 徐御凱。（圖／96聯賽提供）
▲菁英組單站冠軍葉軒佑（右）成為超級大黑馬，拿下96聯賽首戰冠軍Fulcrum 橘衫、衝刺王GUSTO藍衫以及新人王OCTO白衫。登山王Mercedes-Benz 紅點衫得主為Trigon Factory Racing 徐御凱。（圖／96聯賽提供）

自由車環台賽／經典五站完整報導精華　中華隊新一哥杜志濠排46名

自由車／96聯賽17日台中開戰！全年七站　台北天母繞圈賽接棒受矚

自由車／96聯賽雙冠王李廷威獲歐洲車隊青睞　2024年展開旅外生涯

自由車／知名自由車品牌Factor遭仿冒　24萬頂級車款被賤價出售

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞