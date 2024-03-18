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得票率超過87%！蒲亭「無懸念」連任總統　將執政至2030年

▲蒲亭獲得超過87%的票數，再度當選俄羅斯總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲蒲亭獲得超過87%的票數，再度當選俄羅斯總統。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

為期3天的俄羅斯總統大選投票在3月17日結束，俄羅斯中央選舉委員會已點算將近72%的選票，71歲的現任俄羅斯總統蒲亭獲得超過87%的選票，創蘇聯解體以來得票率最高紀錄，這也意味著蒲亭再度獲得6年任期，成為俄羅斯200多年以來任職時間最長的領導人。

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綜合外媒報導，據俄羅斯中央選舉委員初步公布的結果顯示，在半數選票清點完畢後，蒲亭以87.3%的得票率領先。蒲亭後續也在競選總部宣布勝選連任。

2000年代至今是屬於蒲亭的時代，他該年首次當選總統，執政至今長達24年。在此次選舉勝出，也意味著71歲的蒲亭將獲得新的6年任期，可以執政到2030年，使他超越史達林，成為俄羅斯200多年以來任職時間最長的領導人。

蒲亭此次選舉的得票率創俄羅斯在後蘇聯歷史上最高得票率。俄羅斯政府聲稱，此次選舉投票率高達74%，也創下了最高紀錄。在前一次選舉、2018年俄羅斯總統大選當中，當時的投票率為67.55，而蒲亭以76.7％的得票率連任。

俄羅斯總統選舉自15日起投票，17日結束，逾800萬人在網路上投票，目前官方已點算的選票中，蒲亭獲得壓倒性勝利，其他3名總統候選人得票率大約落在3％至4％。

由於大多數反對派人士面臨死亡、入獄、流放，甚至被禁止參選，且自2022年2月以來，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，當局將異議人士視為非法行為，因此蒲亭在統治上並未面臨任何可信的挑戰。

儘管俄羅斯的投票「不是真正的民主」，不過選舉仍被作為確認蒲亭權威的手段，對於克里姆林宮來說至關重要。俄羅斯大選原先是每四年舉行一次，但在2008年修法後，將總統任期延長至6年；2020年再度修法，取消了總統任期制，蒲亭有可能再此次任期之後，繼續執政到2036年。

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