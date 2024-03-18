立院總質詢首次「開天窗」 院長韓國瑜補破網邀3黨鞭今朝野協商
立法院15日總質詢風波延燒，朝野立委頻頻爭論出錯源頭，立法院長韓國瑜今（18）日將召集3位黨團總召協商。民進黨團幹事長吳思瑤昨放話批評：「沒有遲到的立委，只有早退的院長」，國民黨立委翁曉玲則認為，此事件有警示意味，未來立委都會更謹慎。
記者陳宜加／台北報導
立法院會上周五總質詢，因多名要質詢的立委未到場，韓國瑜逐一唱名三次後，宣布院會休息，遭民進黨立委抗議剝奪質詢權，藍白立委則力挺韓。韓國瑜日前致電三黨黨鞭，訂於今天上午先交換意見，再決定是否召集正式黨團協商。當天臨時改為書面質詢的民進黨立委陳亭妃說，將參加今天協商，不容韓國瑜、議事人員、國民黨立委任意混淆視聽。
民進黨團總召柯建銘昨表示，大家不是在講國會改革嗎？韓國瑜和議事人員的錯誤要檢討改進，當然是國會改革。吳思瑤也說，總質詢被迫停擺，前無古人、後無來者，深感遺憾，也期待檢討精進；她也質疑，韓國瑜不理會立法院秘書長周萬來再三勸阻，執意「跳號快轉」，直接沒收立委珍貴的質詢權，大有問題。
翁曉玲指出，立法院議事規則規定得相當清楚，三次唱名未到，就會輪下一位，陳亭妃臨時更改為書面，此事實在不宜怪罪韓國瑜；過去確實有些慣例，但並非好習慣，韓透過這次事件樹立國會典範，使未來所有登記質詢的立委戰戰兢兢，她相當肯定韓國瑜的做法。