加拿大網紅「待台灣4年」宣布離開！哽咽曝被欺負沒人幫：受夠了

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在台灣遇到的困難
但泰樂在台灣待了4年卻始終不太順利，無論是事業、感情、人際關係或是融入社會等方面，每一件事情都必須很努力才能勉搶看到效果，原以為是因為疫情關係，但直到疫情結束後，泰樂才發現疫情帶來的影響並沒有他所預期得大。
泰樂也舉例自己在台灣遇到的困難，許多外國人喜歡稱讚台灣人很熱情，但事實是他摔倒或被欺負時，周圍沒有人伸出援手。另外，其他外籍朋友的工作狀況都比他來得順利，好像機會自然而然地就找上他們，讓泰樂認為自己可能與台灣比較沒有緣分。
泰樂也坦言，覺得自己並不適合台灣，他是一名喜怒哀樂都非常極端的人，但台灣的風情卻處處喜歡中間值，也不喜歡特立獨行，「簡單的說我是黑白，台灣是灰色」。在泰樂決定離開台灣的前一年，他真的覺得受夠了，心理狀況更因此變得不太健康。
離開台灣到泰國發展
而泰樂到泰國多次旅遊後，發現當地文化更符合他的個性，因此想說到泰國發展看看。泰樂公布目前計畫是到泰國3個月學習泰文，順便觀察是否有發展機會，之後並沒有明確計畫要回台灣或加拿大，若是發現泰國不適合他，可能就會回到台灣。
泰辣也坦言，心底還是暗自許願換個環境後，能重新發現台灣的優點，或是台灣有出現屬於他的機會，「給我一個原因回台灣」。而泰辣昨日也在IG分享心情，表示影片是1個月前拍攝的，如今真的要離開台灣，心情非常複雜又捨不得，「我覺得我前幾天哭的比前10年還多」，雖然很期待人生下一個篇章，但同時也為這個章節結束而感到難過。
對此，其實許多台灣觀眾都替泰辣送上祝福，紛紛表示「還很年輕，而且都離開加拿大了，有能力去各國找適合自己的也很好」、「就算最後發現台灣不是你的最愛，也沒關係，每個人都有自己的喜好跟感受，自己要開心快樂才是最重要的」、「世界那麼大，總會找到自己適合居住的國家～希望你在泰國一切安好」。