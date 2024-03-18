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MLB／太扯了！賽揚強投Blake Snell開價2年20億　太空人還在考慮

▲賽揚強投Blake Snell開價2年20億，太空人還在考慮。（圖／美聯社／達志影像）
▲賽揚強投Blake Snell開價2年20億，太空人還在考慮。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

上季拿下國聯賽揚獎的左投Blake Snell，目前仍在自由市場待業中，日前傳出休士頓太空人（MLB）因先發輪值出現傷兵潮，有意願補強Blake Snell，在今（18）日根據《今日美國》記者Bob Nightengal透露，「Blake Snell向太空人提出報價，願意2年6600萬美元（約20.8億新台幣）以短約加盟，但球團仍在考慮是否簽下。」

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根據《The Athletic》指出，太空人因先發輪值中Lance McCullers Jr與Luis Garcia，本季都確定將因傷缺席開季名單，原預期球團不會再作出補強，但隨著Justin Verlander與 José Urquidy在春訓分別因右肩不適與手肘不適，確定趕不上開季，才讓太空人開始考慮是否簽下Blake Snell。


隨著新賽季即將到來，記者Bob Nightenga也在今（18）日表示，「Blake Snell願意簽下短約，但他要求價碼落在2年6600萬美元（約20.8億新台幣），此外合約還得包括2024年的跳脫權。」


目前太空人在收到Blake Snell的報價後，還在考慮是否拿下Blake Snell，對此記者Bob Nightenga指出，太空人球團仍在等待是否會降價，此外自由市場上舊金山巨人則是太空人競爭Blake Snell的最大潛在對手。

▲賽揚強投Blake Snell目前還在自由球員市場待價而沽。（圖／美聯社／達志影像）
▲賽揚強投Blake Snell目前還在自由球員市場待價而沽。（圖／美聯社／達志影像）
上賽季Blake Snell共出賽32場，皆為先發登板，拿下14勝9敗、防禦率為2.25、WAR為6（代表Blake Snell能為球隊多贏6場勝利），且在本季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，史上只有1968年的Bob Gibson能夠在投更多場先發的情況下防禦率比他還低。

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