鼓鼓求婚大元！愛情長跑11年開花 「媒人是他」揭兩人相識契機
鼓鼓（呂思緯）與蕭秉治組成的限定團體「GX」，上周末一連兩天在高流開唱，鼓鼓在演唱會上，向交往11年的女友大元求婚成功。知名電台主持人吳建恆事後發文透露，感動之餘才得知，兩人是在他的節目中認識的，原來自己是媒人。
記者薛羽彤／綜合報導
鼓鼓昨（17）日在演唱會尾聲時，走到貴賓席後說：「我一直非常低調我對她的感情，但我想讓全世界知道我有多愛妳，妳有多愛我，我沒有忘記從小到大妳跟我說的每個願望，今天我也把妳的朋友都帶來了。」接著他在歌迷面前下跪求婚，大元也說出「我願意」鼓鼓興奮的說：「我終於可以把我的幸福跟大家分享，請大家祝我們幸福好嗎？」幸福的氛圍感染了在場的所有人。
吳建恆事後在臉書發文透露，從鼓鼓在大家面前介紹大元時，氣氛已漸漸變High，沒想到鼓鼓竟然下跪求婚，吳建恆坦言「太感，又太感動，我內牛滿面（淚流滿面），我好久沒流下眼淚了。」此外，他還透露最驚喜的是，兩人竟是在他的節目中認識的，「當時我在Channel V《就是愛JK》有一個偶像聯誼的單元，他們在我的節目中第一次見面，然後分在同一組，然後互有好感 ⋯⋯⋯ 我今晚見證了這個求婚。」吳建恆得知自己間接促成一段姻緣，笑說又再哭一次，「我真的太感動了，間接的我是媒人（大哭）！」
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