再控越南女首富掏空9880億！西貢商銀批貪污十年 最新進展曝
越南女首富萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）因挪用公款高達125億美元（約等同於新台幣3920億元）而被捕，貪污金額相當於越南GDP的6%。本月14日此案開庭時，再被西貢商銀指控造成更大的虧損，正確貪污金額應是760兆越南盾（約新台幣9880億元），並且挪用資金時間長達十年。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，3月14日檢方指控張美蘭造成西貢商銀498兆越南盾（約新台幣6474億元）損失，西貢商銀副執行長河世定（Ha The Dinh）向胡志明市人民法院表示，張美蘭對該銀行造成的損失更高，金額高達760兆越南盾（約台幣9880億）。
檢方曾指出，張美蘭被控在2012年至2022年間，從西貢商銀申貸2500筆貸款，總金額達1000兆越南盾（約台幣1.3兆），佔西貢商銀放款的93%，並造成西貢商銀損失498兆越南盾。
然而西貢商銀整理明細，提出異議，張美蘭對銀行造成的損失高達760兆越南盾，包括積欠債務482兆越南盾以及利息277.83兆越南盾，而不是檢方所稱的498兆越南盾。
河世定補充，張美蘭已從銀行挪用了67項資產，現在應該歸還，而且鑑價公司誇大了部分抵押品的價值，對銀行造成莫大的損失。目前張美蘭目前面臨賄賂、違反銀行法規和貪污罪指控，有可能面臨死刑。