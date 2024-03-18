白沙屯媽祖起駕！全民瘋粉紅超跑、千萬信眾大喊「進喔」場面震撼
全民瘋媽祖！苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖，將展開為期9天的徒步進香活動，而今年共有17萬9971人報名參加，創下過去歷史新高，總統蔡英文、副總統賴清德，也於17日陸續前往參拜。18日凌晨，大批信徒恭迎媽祖出神龕，現場人山人海場面曝光，「粉紅超跑」鑾轎率隨香大軍啟程，全場破千名信眾紛紛大喊「進喔」，場面相當震撼。
記者林盈君／綜合報導
據了解，每年白沙屯媽祖進香都熱鬧滾滾，起駕出發前「香燈腳」都會提早到拱天宮報到，來自各地的信眾絡繹不絕，志工民眾也會自發性前往發送結緣物資、餐點。而每年這個時候，後龍鎮山邊媽祖會在出發前，前往拱天宮與白沙屯媽祖會合，兩尊媽祖共乘神轎一起前往北港朝天宮。此次「粉紅超跑」路線，將南下經過台中、彰化再到雲林北港，徒步跨越4縣市，往返約400公里路程，預定23日中午前抵達。
而白沙屯拱天宮媽祖，徒步往雲林北港朝天宮進香活動，已傳承約200年歷史，路線完全依照媽祖鑾轎指引，是非常獨特的宗教文化，今年的進香活動，媽祖鑾轎自18日凌晨出發後，預計23日中午之前扺達北港，24日凌晨於朝天宮進行進火儀式，26日下午回宮，沿途鞭炮聲、煙花紙彩飛舞，跟隨「粉紅超跑」的進香的隊伍綿延數公里，十分壯觀。