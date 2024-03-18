今日來講股／輝達GTC就怕利多出盡？分析師：中小股千萬別急著接

00939周三20日掛牌上市　前10大成分股反彈提前慶賀

▲首檔成立規模突破500億元的ETF統一台灣高息動能00939，本周三（20日）將掛牌上市，今（18）日00939前10大成分股反彈拉抬。（圖／NOWnews資料照片）
▲首檔成立規模突破500億元的ETF統一台灣高息動能00939，本周三（20日）將掛牌上市，今（18）日00939前10大成分股反彈拉抬。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

首檔成立規模突破500億元的ETF統一台灣高息動能00939，本周三（20日）將掛牌上市，今（18）日00939前10大成分股反彈拉抬，其中像是聯詠早盤漲逾5%，奇鋐搭上輝達GTC大會的散熱風潮，漲逾3%，日月光、聯發科、緯穎也漲1到2%多。

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自去（2023）年底開始，ETF成立規模的最高記錄接連被刷新，去年11月底成立的群益ESG投等債20+ 00937B規模153億元、今年3月初的中信上游半導體00941規模175億元、3月8日成立的00939規模則是突破500億元，來到531億元。

至於元大台灣價值高息00940，則尚未公布成立規模，不過市場傳已達千億元規模，甚至2000億元，但官方仍未證實。00940首次配息日在8月初，掛牌日為4月1日，投資人可以如一般股票買賣一樣自由交易。

而本周三將掛牌的00939，市場關注成分股表現，00939前十大持股為聯發科權重6.21%，緯創、大聯大、聯詠、日月光、群創權重5%以上，其他緯穎、欣興、瑞昱、長榮銓重則是3到5%之間。

今日台股大盤一度漲百點，早盤來到19793點，看看00939前10大成分股，聯詠漲逾5%，奇鋐搭上輝達GTC大會的散熱風潮，漲逾3%。日月光、聯發科、緯穎、群光也漲1到2%多，不過緯創、大聯大、瑞昱、長榮走低，其中長榮跌逾1%。

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