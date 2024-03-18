王育敏主持立院剴剴案會議！綠委喊「利益迴避」　爭主席台爆罵戰

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事件爆出後，國民黨立委、立法院衛環委員會召委，當時也是兒福聯盟董事之一的王育敏隨即承諾安排專案報告，旋即請辭兒福聯盟董事職位，但今日立法院衛環委員會邀請衛生福利部部長、教育部、法務部、內政部警政署就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，並備質詢。
然而，民進黨立委黃秀芳於權宜程序時引述《立法委員行為法》第22條，主張王育敏在事件發生時仍是兒福聯盟董事、應對這次案件進行利益迴避，包括質詢、臨時提案等都不宜參與，並認為王育敏以社福專業受推薦為國民黨不分區立委，卻未能在事件發生時保護兒童，「建請王委員不適合擔任主席。」
但王育敏於主席台上回擊，她已經在上週四公開請辭兒福聯盟董事，「不懂為何還有利益迴避問題」，她當時也是在媒體報導後才知道這次事件，執行長並未報告與董事會知曉，她也喊話民進黨立委「不要失焦」；但王育敏發言當下，黃秀芳等民進黨委員仍持續表達意見，雙方逐漸陷入罵戰。
民進黨立委林月琴上台發言時追擊，主張《立法委員行為法》明定利益迴避規範，雖兒福聯盟執行長並未告知王育敏相關案件內容，但按理董事會應會定期召開、並報告執行情況，除非董事失職、否則應對相關運作有所了解，王育敏過去並未確實把關兒少權益，「不該在主席台位子上！」
雖多位民進黨立委表達不滿，王育敏反問民進黨立委，今天委員會的重點是什麼、請現場委員不要失焦，作為召委，她本來就有排案權，「請問社會安全網不該討論嗎」、「請問你們現在是要阻礙社會安全網的討論嗎」，更點名「黃秀芳、吳思瑤、林月琴，阻撓整個社會安全網的討論。」
後民進黨立委黃秀芳、吳思瑤、林月琴舉牌抗議、等搶佔官員報告台，並高喊「不要只逃避、不迴避」，現場國民黨立委則回擊「民進黨不要護航，我們要質詢」，怒罵民進黨干擾會議進行，連新科立委徐巧芯也加入混戰，會議室超過半小時罵聲不斷。
王育敏於混亂中三度要求衛福部長薛瑞元上台報告，國民黨立委更稱「部長上台、我們會保護你」，並怒罵民進黨立委「不要讓部長只在旁邊看戲，他是來備質詢的」，民進黨立委則持續霸佔官員報告台，吳思瑤與徐巧芯更發生推擠，吳思瑤更直呼「巧芯不要這樣」、「不要破壞公物」，現場不時傳出尖叫，台上配置的麥克風還被兩人搶到變形。
一片混亂中，民進黨立院黨團總召柯建銘出現在主席台上，與台上的國民黨立委協商一段時間後，轉身離開會議室，後在王育敏宣布休息五分鐘、現場罵戰暫歇時，上台發言，國民黨立院黨團總召傅崐萁也在其後發言，呼籲現場委員理性討論，長達1小時的藍綠罵戰才告一段落。
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