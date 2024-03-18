巷仔內／民進黨的「韓國瑜恐懼症」久病難癒　走不出國會敗選陰影

王育敏主持立院剴剴案會議！綠委喊「利益迴避」　爭主席台爆罵戰

▲民進黨立委吳思瑤引述《立法委員行為法》第22條，主張王育敏在事件發生時仍是兒福聯盟董事、應對這次案件進行利益迴避。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
▲民進黨立委吳思瑤引述《立法委員行為法》第22條，主張王育敏在事件發生時仍是兒福聯盟董事、應對這次案件進行利益迴避。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）

記者林志怡／台北報導

1歲半的男嬰剴剴因外婆無力照顧、經安置後卻遭劉姓保母姐妹虐待致死，立法院衛環委員會今（18）日因此排定相關單位就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，但由於擔任主席的國民黨立委王育敏在事件爆發與議程排定時仍為兒福聯盟董事，民進黨立委在會議開始時主張利益迴避，國民黨立委則稱民進黨鬧場、阻礙議事程序，現場陷入對罵混戰。

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北市一名1歲半男嬰剴剴，因父母都入監、無法照顧，經社會局、兒福聯盟轉介給一位劉姓保母照顧，卻遭保母姐妹殘忍虐待，在2023年底因呼吸困難送醫，並經醫師通報家暴事件，才讓整起事件東窗事發，但剴剴仍在不久後死亡，劉姓保母與其妹妹的施虐過程一直到今（2024）年3月才被爆出。

事件爆出後，國民黨立委、立法院衛環委員會召委，當時也是兒福聯盟董事之一的王育敏隨即承諾安排專案報告，旋即請辭兒福聯盟董事職位，但今日立法院衛環委員會邀請衛生福利部部長、教育部、法務部、內政部警政署就「社會安全網推動情形及策進作為」進行專題報告，並備質詢。

▲國民黨立委王育敏今（18）日於立法院衛環委員會擔任主席。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
▲國民黨立委王育敏今（18）日於立法院衛環委員會擔任主席。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
然而，民進黨立委黃秀芳於權宜程序時引述《立法委員行為法》第22條，主張王育敏在事件發生時仍是兒福聯盟董事、應對這次案件進行利益迴避，包括質詢、臨時提案等都不宜參與，並認為王育敏以社福專業受推薦為國民黨不分區立委，卻未能在事件發生時保護兒童，「建請王委員不適合擔任主席。」

但王育敏於主席台上回擊，她已經在上週四公開請辭兒福聯盟董事，「不懂為何還有利益迴避問題」，她當時也是在媒體報導後才知道這次事件，執行長並未報告與董事會知曉，她也喊話民進黨立委「不要失焦」；但王育敏發言當下，黃秀芳等民進黨委員仍持續表達意見，雙方逐漸陷入罵戰。

▲立法院衛環委員會因為國民黨立委、主席王育敏的利益迴避問題爆發藍綠罵戰。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
▲立法院衛環委員會因為國民黨立委、主席王育敏的利益迴避問題爆發藍綠罵戰。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
民進黨立委林月琴上台發言時追擊，主張《立法委員行為法》明定利益迴避規範，雖兒福聯盟執行長並未告知王育敏相關案件內容，但按理董事會應會定期召開、並報告執行情況，除非董事失職、否則應對相關運作有所了解，王育敏過去並未確實把關兒少權益，「不該在主席台位子上！」

雖多位民進黨立委表達不滿，王育敏反問民進黨立委，今天委員會的重點是什麼、請現場委員不要失焦，作為召委，她本來就有排案權，「請問社會安全網不該討論嗎」、「請問你們現在是要阻礙社會安全網的討論嗎」，更點名「黃秀芳、吳思瑤、林月琴，阻撓整個社會安全網的討論。」

▲衛環委員會討論社會安全網問題，國民兩黨立委爆發衝突，衛福部長薛瑞元（後）遲遲不能上台報告。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）
▲衛環委員會討論社會安全網問題，國民兩黨立委爆發衝突，衛福部長薛瑞元（後）遲遲不能上台報告。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）
後民進黨立委黃秀芳、吳思瑤、林月琴舉牌抗議、等搶佔官員報告台，並高喊「不要只逃避、不迴避」，現場國民黨立委則回擊「民進黨不要護航，我們要質詢」，怒罵民進黨干擾會議進行，連新科立委徐巧芯也加入混戰，會議室超過半小時罵聲不斷。

王育敏於混亂中三度要求衛福部長薛瑞元上台報告，國民黨立委更稱「部長上台、我們會保護你」，並怒罵民進黨立委「不要讓部長只在旁邊看戲，他是來備質詢的」，民進黨立委則持續霸佔官員報告台，吳思瑤與徐巧芯更發生推擠，吳思瑤更直呼「巧芯不要這樣」、「不要破壞公物」，現場不時傳出尖叫，台上配置的麥克風還被兩人搶到變形。

▲國民黨立委徐巧芯（左）、民進黨立委吳思瑤（右）在官員報告台上爆發推擠。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
▲國民黨立委徐巧芯（左）、民進黨立委吳思瑤（右）在官員報告台上爆發推擠。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
▲立法院衛環委員會討論社會安全網，現場卻爆發藍綠罵戰。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
▲立法院衛環委員會討論社會安全網，現場卻爆發藍綠罵戰。（圖／記者葉政勳攝，2024.03.18）
一片混亂中，民進黨立院黨團總召柯建銘出現在主席台上，與台上的國民黨立委協商一段時間後，轉身離開會議室，後在王育敏宣布休息五分鐘、現場罵戰暫歇時，上台發言，國民黨立院黨團總召傅崐萁也在其後發言，呼籲現場委員理性討論，長達1小時的藍綠罵戰才告一段落。

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