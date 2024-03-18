割頸案促「矯正少年返校機制」　教育部將建33個中介教育基地

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會前媒體詢問潘文忠，如何看待校園暴力增加，外界盼警察權入校爭議？
潘文忠回應，針對校園安全防護部分，教育部在去年到今年初，密集邀請地方政府、校長、教師、家長等相關的團體，進行多次的會議討論，將輔導管教注意事項做出調整；主要有2大重點，其一是保障教師的管教權，讓教師在正當情形下，為了維持教學秩序或其他師生安全，能夠有防禦、必要的處置措施，而不會受罰，希望教育人員能透過輔導管教，阻卻不法事件。
潘文忠表示，另一項重點就是學生個資保密的部分，經過大家詳細討論，對於可能會去傷害他人生命、身體的暴險或觸法少年，這類特殊對象，學校可以進行必要的安全檢查，以避免其攜帶刀械等違禁品到學校。
潘文忠提到，大家對於從少觀所或是矯正學校出來的觸法學生，要回歸學校、社區時，也有充分討論，教育部也在行政院跟司法院部門的跨部會會議裡面，特別提出要正視該議題。
潘文忠說，尤其是在觸法少年要出少觀所或矯正學校，經過少保官、少調官做調查，或是做裁決的過程中，一定要邀請學校來參與，充分了解到該生，應該以何種方式來安置，比較適切，評估在校內或是在社區，有沒有相關中介措施，可以提供少年在過渡階段的輔導，這部分有獲得司法院非常明確，以這樣的方向來做後續相關規劃，相信有助於學校在面對這些可能傷害他人的少年，回歸學校前，有一個更審慎的評估跟安置。
潘文忠提到，教育部為了擴充更多在中介措施上的基地，這1、2個月來，也跟相關的民間團體、地方政府開過幾次會，確立會在3月底定案，教育部將以計畫跟經費支持各縣市擴充、建置中介教育基地，未來針對曝險、觸法少年回歸學校前，若經評估需要在社區進行中介的過渡階段，地方政府就能提供中介教育基地，作為返校前的過渡輔導措施。
潘文忠在專案報告進一步指出，教育部預計在3月底發布「教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣（市）政府推動中介教育基地建置計畫」，開放各地政府進行申請，初步規劃先設置33處，並請各地方政府於5月前完成中介教育基地的建置，教育部將視地方政府及學校需求，給予經費上的支持。