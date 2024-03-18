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MLB／大谷翔平以為記者用韓文提問 傻愣5秒後吐槽：原來在講英文

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平以為南韓記者要用韓文提問，聽完問題傻愣5秒後吐槽：原來在講英文。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平以為南韓記者要用韓文提問，聽完問題傻愣5秒後吐槽：原來在講英文。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇隊首場南韓比賽在昨（17）日結束，但有段記者會片段意外在日本網路上引起話題。當時，有名南韓記者詢問是否能用韓文提問後，卻用英文說出問題，讓戴上翻譯耳機的大谷翔平當下聽得一頭霧水，過了五秒後才反應出來原來是在說英文，並且發聲吐槽，這逗趣的一幕讓不少網友稱讚大谷翔平的幽默和直率個性。

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在16日記者會的這段影片中可以看到，南韓記者表示希望可以用韓文提問大谷翔平，眼見受訪的大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）三人都戴上耳機準備聆聽韓文的翻譯時，記者卻突然改用英文提問。

大谷翔平戴上耳機後，露出滿臉困惑的表情聆聽了大約5秒後，默默地朝向翻譯水原一平說到：「原來是英文阿。」隨後捂嘴微笑，此話一出也讓現場不少媒體笑出聲音。大谷翔平之後貼心地向身旁的隊友Mookie Betts、Freddie Freeman解釋情況，三人瞬間笑成一片。

日本網友對此片段紛紛留言表示，「太可愛了！」、「他的吐槽就像在演短劇」、「感覺是個好有趣的人」。值得一提的是，大谷翔平在訪問中其實也提到了台灣，因為媒體詢問到這次訪韓跟他之前的差異，大谷翔平表示：「當時我還只是高中生，所以差異蠻大的，當時我只有去過台灣和南韓，感覺比較特別。」

▲洛杉磯道奇球星大谷翔平南韓初登板，2個打席慘吞2張老Ｋ，隊友Freeman開轟助道奇14：3擊敗培證英雄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇球星大谷翔平南韓初登板，2個打席慘吞2張老Ｋ，隊友Freeman開轟助道奇14：3擊敗培證英雄。（圖／美聯社／達志影像）
道奇隊在昨（17）日進行了在南韓的首場練習賽，對陣韓職的培證英雄隊，全隊敲出17支安打以14：3取勝，不過日籍「二刀流」球星大谷翔平擔任第二棒指定打擊，共2個打席都遭到三振，沒能敲出安打就被換下場休息，隊友Freddie Freeman則在首打席開轟。

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