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身份證中「LOVE520」任2碼！夏慕尼請吃整尾龍蝦　王品牛排也優惠

▲王品夏慕尼鐵板燒延續白色情人節浪漫，身份證對中「LOVE520」任2碼，免費請吃波士頓龍蝦；穿白色服裝吃王品牛排也有加菜優惠；雅室牛排慶祝兒童節請吃2024親子牛牛套餐。（圖／王品集團提供）
▲王品夏慕尼鐵板燒延續白色情人節浪漫，身份證對中「LOVE520」任2碼，免費請吃波士頓龍蝦；穿白色服裝吃王品牛排也有加菜優惠；雅室牛排慶祝兒童節請吃2024親子牛牛套餐。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

國人熱愛的王品夏慕尼鐵板燒餐廳，延續白色情人節浪漫氣氛，號召大家秀出身份證，對中「LOVE520」任2碼，就能免費請吃價值1200元的整尾波士頓龍蝦；王品牛排也有優惠，和情人或好友一起「穿白色服裝」就招待「柚香鮭魚佐魚子醬」，還送「伊頓婚紗」白紗升等券。而雅室牛排慶祝兒童節，穿親子裝內用指定套餐，就大方請兒童吃「2024親子牛牛套餐」，除了牛排還有經典手工布丁等副餐。

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📌身份證對中「LOVE520」任2碼！免費吃夏慕尼波士頓龍蝦
受到大家歡迎、尤其被封為「約會聖地」的王品夏慕尼鐵板燒，近期大動作改裝「煥新」，包括台北忠孝東店、台南永華店、台南公園南店都已完成全新店裝亮相，高雄五福店也將於5月上旬重新開幕。

夏慕尼延續白色情人節浪漫氛圍，推出對中身份證加菜優惠活動。即日起至4月30日，平日到全台夏慕尼內用2客套餐，出示身份證對中「LOVE520」任2碼（英文、數字皆能對獎），就免費請吃波士頓龍蝦1整尾（價值1200元）。

▲王品夏慕尼邀請愛妻形象的鳳小岳，擔任愛情大使，宣布身份證中「LOVE520」任2碼「請吃波士頓龍蝦」回饋活動。（圖／王品集團提供）
▲王品夏慕尼邀請愛妻形象的鳳小岳，擔任愛情大使，宣布身份證中「LOVE520」任2碼「請吃波士頓龍蝦」回饋活動。（圖／王品集團提供）
📌穿「白色服裝」吃王品牛排「免費加菜」
同樣擁有儀式感見證重要時刻的王品牛排，則於即日起至4月15日，不限平假日，與情人或好友「穿白色服裝」到王品牛排內用2客套餐，就招待「柚香鮭魚佐魚子醬」1份（價值688元）。王品牛排今年還攜手「伊頓婚紗」，加碼贈送每桌用餐顧客「伊頓婚紗」婚紗升等券1張；4月15日前，持券下訂全檔套組方案，享「1件禮服升級白紗」優惠（價值3600元），數量有限，贈完為止。

▲王品牛排即日起推出「美國頂級安格斯肋眼牛排」新主餐；穿著白色服裝到店內用2客套餐，還招待「柚香鮭魚佐魚子醬」1份。（圖／王品集團提供）
▲王品牛排即日起推出「美國頂級安格斯肋眼牛排」新主餐；穿著白色服裝到店內用2客套餐，還招待「柚香鮭魚佐魚子醬」1份。（圖／王品集團提供）
📌雅室牛排兒童節「免費請吃牛排」
雅室牛排也宣布一年一度兒童節「免費請吃牛排」優惠活動，只要4月4日至4月7日，穿著親子裝到店用餐點購1880元以上金額之套餐，12歲以下兒童就能免費吃牛排套餐。雅室牛排為小小貴賓特製的「2024親子牛牛套餐」專屬餐點，包含了兒童雅室牛排、經典雅室手工布丁、柳橙汁、葵花籽橙皮麵包及雜糧裸麥麵包。而且活動期間完成社群指定任務，還能加碼贈送「雅室Q龍蝦娃娃」乙隻，數量有限，送完為止。

▲雅室牛排歡慶兒童節，免費請小小貴賓吃「2024親子牛牛套餐」。（圖／雅室牛排提供）
▲雅室牛排歡慶兒童節，免費請小小貴賓吃「2024親子牛牛套餐」。（圖／雅室牛排提供）

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