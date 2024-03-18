身份證中「LOVE520」任2碼！夏慕尼請吃整尾龍蝦　王品牛排也優惠

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受到大家歡迎、尤其被封為「約會聖地」的王品夏慕尼鐵板燒，近期大動作改裝「煥新」，包括台北忠孝東店、台南永華店、台南公園南店都已完成全新店裝亮相，高雄五福店也將於5月上旬重新開幕。
夏慕尼延續白色情人節浪漫氛圍，推出對中身份證加菜優惠活動。即日起至4月30日，平日到全台夏慕尼內用2客套餐，出示身份證對中「LOVE520」任2碼（英文、數字皆能對獎），就免費請吃波士頓龍蝦1整尾（價值1200元）。
📌穿「白色服裝」吃王品牛排「免費加菜」
同樣擁有儀式感見證重要時刻的王品牛排，則於即日起至4月15日，不限平假日，與情人或好友「穿白色服裝」到王品牛排內用2客套餐，就招待「柚香鮭魚佐魚子醬」1份（價值688元）。王品牛排今年還攜手「伊頓婚紗」，加碼贈送每桌用餐顧客「伊頓婚紗」婚紗升等券1張；4月15日前，持券下訂全檔套組方案，享「1件禮服升級白紗」優惠（價值3600元），數量有限，贈完為止。
📌雅室牛排兒童節「免費請吃牛排」
雅室牛排也宣布一年一度兒童節「免費請吃牛排」優惠活動，只要4月4日至4月7日，穿著親子裝到店用餐點購1880元以上金額之套餐，12歲以下兒童就能免費吃牛排套餐。雅室牛排為小小貴賓特製的「2024親子牛牛套餐」專屬餐點，包含了兒童雅室牛排、經典雅室手工布丁、柳橙汁、葵花籽橙皮麵包及雜糧裸麥麵包。而且活動期間完成社群指定任務，還能加碼贈送「雅室Q龍蝦娃娃」乙隻，數量有限，送完為止。