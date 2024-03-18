台灣森林遊樂園霸主換人了！阿里山被它打敗　160萬人改玩這裡　

天氣預報／冷氣團來了！急凍10度「越晚越冷」　雨彈狂掃5地區

▲冷氣團、鋒面、華南雲雨區接力影響台灣天氣，今天開始北台灣明顯降溫，且將出現雨勢。（圖／記者葉政勳攝）
▲冷氣團、鋒面、華南雲雨區接力影響台灣天氣，今天開始北台灣明顯降溫，且將出現雨勢。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（18）日北台灣、東半部白天氣溫在攝氏20度上下，中南部攝氏25至28度，受鋒面影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島有、北部、中南部山區有將出現雨勢，天氣風險公司分析師李至晟表示，後續冷氣團南下，週三和週四（3/20、3/21）清晨，北部平地僅剩攝氏13至15度，空曠地區攝氏10度，週四白天起，回到大致晴朗穩定，日夜溫差大的天氣型態，並持續到週末。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李至晟指出，今天白天，因為雲量增多，北台灣高溫稍降，落在攝氏20度上下，新竹以南則是晴到多雲為主的穩定天氣，中南部高溫相較昨（17）日小幅下降，來到攝氏25至28度，局部內陸有機會來到攝氏30度，體感悶熱。

▲未來一週將再次迎接冷氣團，先濕冷後乾冷，週末回溫體感溫暖。（圖／中央氣象署提供）
▲本週將再次迎接冷氣團，先濕冷後乾冷，週末回溫體感溫暖。（圖／中央氣象署提供）
今晚新一波鋒面通過後，華南雲雨區移出，導致降雨範圍擴大，中部以北、南部深山都有短暫陣雨，後續冷氣團南下，明晚至週三清晨、週四清晨，水氣雖然減少，但冷空氣配合「輻射冷卻」，氣溫來到近期低點，北部平地攝氏13至15度，空曠地區接近攝氏10度，中南部市區也有攝氏16至20度的低溫。

週四白天起，冷氣團的影響減小，各地逐日回溫，下一波降溫可能時間落在下週，本週末之前，只有東半部會有些零星降雨機會，西半部降雨偏少，此外，近期中南部的空氣品質較不理想，有機會對敏感族群達到不健康等級，週末轉成偏南風時，才會有顯著的好轉。

一週天氣出爐！冷氣團殺到「先濕後乾」　一圖秒懂氣溫、降雨熱區

天氣預報／長袖別收！冷氣團再襲急凍4天　「跌破10度」時段曝　

天氣預報／週末迎接好天氣！下波冷氣團「濕冷3天」　北部剩11度

天氣預報／好天氣只到明天！鋒面後迎冷氣團降溫　這天最冷探11度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞