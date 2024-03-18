天氣預報／冷氣團來了！急凍10度「越晚越冷」 雨彈狂掃5地區
今（18）日北台灣、東半部白天氣溫在攝氏20度上下，中南部攝氏25至28度，受鋒面影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島有、北部、中南部山區有將出現雨勢，天氣風險公司分析師李至晟表示，後續冷氣團南下，週三和週四（3/20、3/21）清晨，北部平地僅剩攝氏13至15度，空曠地區攝氏10度，週四白天起，回到大致晴朗穩定，日夜溫差大的天氣型態，並持續到週末。
記者張志浩／綜合報導
李至晟指出，今天白天，因為雲量增多，北台灣高溫稍降，落在攝氏20度上下，新竹以南則是晴到多雲為主的穩定天氣，中南部高溫相較昨（17）日小幅下降，來到攝氏25至28度，局部內陸有機會來到攝氏30度，體感悶熱。
今晚新一波鋒面通過後，華南雲雨區移出，導致降雨範圍擴大，中部以北、南部深山都有短暫陣雨，後續冷氣團南下，明晚至週三清晨、週四清晨，水氣雖然減少，但冷空氣配合「輻射冷卻」，氣溫來到近期低點，北部平地攝氏13至15度，空曠地區接近攝氏10度，中南部市區也有攝氏16至20度的低溫。
週四白天起，冷氣團的影響減小，各地逐日回溫，下一波降溫可能時間落在下週，本週末之前，只有東半部會有些零星降雨機會，西半部降雨偏少，此外，近期中南部的空氣品質較不理想，有機會對敏感族群達到不健康等級，週末轉成偏南風時，才會有顯著的好轉。