韓國薪水比香港高三倍！家事移工薪資有八萬 下修薪酬仍較高
邁入高齡化和少子化的亞洲國家正展開搶工大戰，韓國過去讓在韓外籍人士的最低薪資與本國人一致，老年人看護的薪資逾新台幣8萬元，即使去年施行的首爾試點計劃薪資下修至200萬韓元（約新台幣4.8萬元），也仍比台灣、香港和新加坡給移工的薪水高許多。
國際中心賴正琳／綜合報導
過去韓國法規明訂，只有配偶是韓國公民和韓裔的特定外籍人士才可以在南韓從事家庭幫傭工作，不過這些外籍配偶的最低薪資與韓國人無異。一名全職保姆的月薪約為264萬韓元（約新台幣6.4萬元），比年約30多歲韓國夫妻收入中位數的一半還高；全職老年護理人員的薪酬則更高，一般為370萬韓元（約新台幣8.8萬元）。
去年首爾推行家事移工試點計劃，迎來首批家事外籍移工，並下修薪水，規定其每小時最低工資為9620韓元，外加加班費和津貼，預期月薪約為200萬韓元（約新台幣4.8萬元），仍然是香港和新加坡移工收入平均的二至三倍。
除此之外，這批家事移工還享有單人宿舍。韓國政府希望通過吸引來自東南亞的勞動力，幫助韓國家庭照顧孩子和做家務，刺激韓國的生育率，並避免父母任一方因家庭義務而不得不放棄工作，造成韓國的經濟損失。
韓國衛生部去年發布的一份報告顯示，2022年韓國共需要19萬名家庭移工，預計到2032年這一數字將增至38萬至71萬人，到2042年將增至61萬至155萬人，這代表韓國政府未來將擴大引入來自東南亞的移工，並且試圖開出比新加坡、香港和台灣更好的待遇來搶工。