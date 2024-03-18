OpenAI再陷爭議！AI模型Sora將對外釋出　訓練資料卻被質疑非法

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不過，截至目前，此模型並未開放給公眾使用，還在進行安全測試，評估Sora潛在的風險和危害，雖然公司只向視覺藝術家、設計師和電影製作人提供該工具，但卻並沒有阻止一些Sora生成的影片進入X等社群平台。
OpenAI技術長穆拉提（Mira Murati）在接受《華爾街日報》採訪時證實，Sora肯定會於今年推出，且有可能就在幾個月之後。她指出，目前Sora仍無法與音訊配合，公司的目標是允許使用者透過「直接下指令」的方式「編輯」輸出的素材，修正影片的問題。
當被問及OpenAI使用哪些資料來訓練Sora時，穆拉提支支吾吾的回應，在網路上掀起軒然大波。她表示，不會對此詳細介紹，但公司使用的是公開可用或許可的數據。
《華爾街日報》記者放大招，連續追問是否使用YouTube、Facebook和Instagram上的影片，只見穆拉提撇了撇嘴，眼神迴避了一下，並在回應「我不太確定」之後，無奈地攤開雙手。記者再問「Shutterstock呢？你們有合作關係」，穆拉提則再次強調，OpenAI使用的數據肯定是公開的。
此專訪一出，穆拉提的窘迫表現引發熱議，外媒預言，若在資料訓練方面處理不當，OpenAI極有可能繼續吃官司。