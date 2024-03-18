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D社爆柳俊烈、惠利「6月就情淡」11月才分！牽線韓韶禧媒人是她

▲D社爆柳俊烈（右）與惠利去年6月情轉淡，11月才分手，過沒幾天就認識韓韶禧（左），媒人正是兩人共同好友。（圖／韓韶禧、柳俊烈IG）
▲D社爆柳俊烈（右）與惠利去年6月情轉淡，11月才分手，過沒幾天就認識韓韶禧（左），媒人正是兩人共同好友。（圖／韓韶禧、柳俊烈IG）

記者薛羽彤／綜合報導

韓星柳俊烈跟韓韶禧15日戀情被曝光後，曾與柳俊烈在一起7年的惠利發文「真有趣」，讓韓韶禧陷入疑似小三風波。事情延燒至今，韓媒《Dispatch》（D社）今（18）日更報導，友人透露柳俊烈與惠利去年6月時，關係就已疏遠，而韓韶禧是11月15日在柳俊烈個人攝影展認識，是由攝影師朴藝恩（音譯）帶她出席的。

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據《DISPATCH》報導，友人透露，惠利跟柳俊烈去年6月關係就已疏遠，柳俊烈甚至連惠利6月的生日派對都沒有參加，身邊的人早就察覺到不對勁。據悉，即便關係疏遠，雙方似乎都沒有說出「分手」一詞，去年下半年，兩人幾乎沒有聯繫也沒有見面，直到11月初，兩人才真正決定分手。

▲惠利大動作取消柳俊烈追蹤，引發聯想。
▲知情人士透露，惠利與柳俊烈是去年11月分手的。（圖／惠利IG）
柳俊烈與惠利去年11月初分手，在11月13日的報導中，友人向韓媒證實「他們的確是最近分手的」。而韓韶禧正式認識柳俊烈的時間點，是11月15日在男方的個人攝影展上，當時她受到攝影師朋友朴藝恩（音譯）的邀請出席，而朴藝恩私下分別與韓韶禧、柳俊烈都很熟。

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