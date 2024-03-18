男星「睡了前女友親姊」疑遭仙人跳 沈玉琳大罵：禽獸
主持人錢毅在電視上擔任專業車評走紅，高大帥氣的形象受到觀眾歡迎，近日他在節目《11點熱吵店》公開婚前的荒唐情史，曾經酒後睡了前女友的親姊姊，後來還跟前女友的親姊姊認真交往一段時間，坦言：「愛情來的時候沒辦法想那麼多。」
記者羅凌筠／綜合報導
錢毅在跟某任女友交往時，女友帶他去台中一間酒吧，當時他對老闆娘留下熱情的深刻印象，回台北後因為對女友感情淡了，自然而然分手，「我自己跟哥兒們跑到台中去，想起那間酒吧，我就跑去喝酒，很奇怪，老闆娘感覺很親切，那天喝多了，自然跟老闆娘在一起了。」何妤玟問：「（只有）那一天在一起吧？」錢毅說：「沒有，後面還有很多天。」
就在錢毅跟老闆娘交往之後，有一天她才告訴錢毅，她是前女友的姊姊，錢毅超級震驚：「她們長得不太像，身材也不太一樣，一個比較肉、一個比較瘦，我本來想說是不是仙人跳，後來她跟我講說，她跟她妹妹表面上很好，其實感情沒有很好。」沈玉琳問：「震驚歸震驚，你還是跟她那個？」錢毅爽快承認：「對對對。」被沈玉琳大罵禽獸。
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