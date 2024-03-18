台積電秒填息！科技工業菁英短線助攻、長線績效佳　00728吃香

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曾萬勝指出，半導體佔台股市值超過4成，是台股權重最大的產業，今年科技半導體產業受惠生成式AI大量投資與技術開發的成長動能挹注，AI引領科技創新，擴散各行各業，帶來新機汰換潮，驅動企業獲利結構性轉變，台灣企業預期將迎接連續兩年獲利正成長，其中，又以科技族群獲利最給力，今年將有機會超過24%。
過去10年台股與半導體指數相關係數高達0.98，科技股、半導體股助攻台股走勢，曾萬勝指出，這波半導體上漲的主要原因是因為產業進入成長週期，半導體產業景氣循環去年第3季落底後，啟動新一波景氣上升循環週期，近半年來表現亮眼的台灣工業菁英30指數，有6成的成份股為半導體神山群，受惠最夯的AI概念股。
第一金工業30 ETF（00728）追蹤臺灣指數公司台灣工業菁英30指數投資，成份股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成份股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性。Cmoney統計中可以發現，台灣工業菁英30指數長線優異的表現，這也回應近期市場提醒「投資不只看股息，更要留意總報酬率」，長線持有工業精英重要標的，是追求股息與資本利得兼收的長期投資好利器。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。