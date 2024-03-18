今日來講股／輝達GTC就怕利多出盡？分析師：中小股千萬別急著接

台積電秒填息！科技工業菁英短線助攻、長線績效佳　00728吃香

▲這波AI趨勢引爆台股創新高，台灣工業菁英30指數不僅擊敗台股指數表現亮眼，近半年及今年以來漲幅分別為31%、13%，大幅超車市場最熱門的高股息指數。（圖／NOWnews 資料照片）
▲這波AI趨勢引爆台股創新高，台灣工業菁英30指數不僅擊敗台股指數表現亮眼，近半年及今年以來漲幅分別為31%、13%，大幅超車市場最熱門的高股息指數。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

台灣高股息ETF再掀全民投資熱潮，不過今年台股攻高，由科技股、半導體神山群護體，半導體相關ETF表現不遑多讓。根據統計，這波AI趨勢引爆台股創新高，台灣工業菁英30指數不僅擊敗台股指數表現亮眼，近半年及今年以來漲幅分別為31%、13%，大幅超車市場最熱門的高股息指數。此外，拉長線至5年、7年統計漲幅達124%、175%，更是遙遙領先高股息指數。法人提醒，投資人在追求股息的同時，別忘了投資的目的是追求股息加計資本利得，長線觀察總報酬更重要。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股攻破2萬點後，出現短線高檔震盪，接下來台股行情值得期待嗎？第一金工業30ETF（00728）經理人曾萬勝說明，今年歐美主要央行貨幣政策可望轉向，資金寬鬆方向有助資本市場評價提升，台灣半導體產業扮演全球AI發展關鍵角色，後續仍可望受惠成長性需求，帶動出口產業成長循環。

曾萬勝指出，半導體佔台股市值超過4成，是台股權重最大的產業，今年科技半導體產業受惠生成式AI大量投資與技術開發的成長動能挹注，AI引領科技創新，擴散各行各業，帶來新機汰換潮，驅動企業獲利結構性轉變，台灣企業預期將迎接連續兩年獲利正成長，其中，又以科技族群獲利最給力，今年將有機會超過24%。

過去10年台股與半導體指數相關係數高達0.98，科技股、半導體股助攻台股走勢，曾萬勝指出，這波半導體上漲的主要原因是因為產業進入成長週期，半導體產業景氣循環去年第3季落底後，啟動新一波景氣上升循環週期，近半年來表現亮眼的台灣工業菁英30指數，有6成的成份股為半導體神山群，受惠最夯的AI概念股。

第一金工業30 ETF（00728）追蹤臺灣指數公司台灣工業菁英30指數投資，成份股主要考量高品質多因子指數編製選股策略，成份股篩選兼顧股票市值、公司獲利、低負債比財務體質穩健，且著重長期股利穩定因子特性。Cmoney統計中可以發現，台灣工業菁英30指數長線優異的表現，這也回應近期市場提醒「投資不只看股息，更要留意總報酬率」，長線持有工業精英重要標的，是追求股息與資本利得兼收的長期投資好利器。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

鴻海大啖AI商機！智能車ETF也受惠　這檔今年已漲超過1成

台積電將除息、再攻2萬點？ETF募集暫告終！有望帶動低本益比個股

ETF熱賣反映「超額儲蓄」過多隱憂　央行提國內外投資3解方

ETF熱潮釀亂象！金管會盯上網紅行銷　公平會：最高罰2500萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞