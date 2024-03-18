吳宗憲機場遇「20位韓國大媽團」集體插隊！怒叫航警把她們趕回去
綜藝天王吳宗憲縱橫演藝圈多年，見過許多大風大浪，脾氣也越來越收斂，鮮少會在大眾面前動怒，向來都是以幽默感化解尷尬局面。不過，吳宗憲近日透露，有次在機場遇到一團韓國媽媽集體插隊，對方將近20人，讓他氣到不行，怒叫航警過來處理，最後才終於把她們通通趕回去。
記者詹鎰睿／綜合報導
吳宗憲近日在節目《小明星大跟班》上討論「演藝圈好好先生/小姐，爆氣事件簿！！」的主題時，意外聊到過去曾在機場被集體插隊的故事。他回憶，當時在上海浦東機場，原本遇到插隊不以為意，但眼看對方人數越來越不對勁，竟然是一團將近20人的韓國媽媽團，在他面前集體插隊。
「Come back！Line up！Line up！」吳宗憲先是用英文示意「請回來排隊！」殊不知對方完全沒有要理他的意思，依舊自顧自地聊天，這才讓吳宗憲瞬間爆炸，怒請航警過來處理，而在調閱監視器後，「（航警）把她們通通趕回去最後一排！」故事曝光後，讓所有來賓紛紛大讚，「憲哥超帥！」
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