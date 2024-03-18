社工上銬「學生恐不敢填社工系」　潘文忠：看到畫面也很震撼

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陳培瑜質詢時表示，社工上銬畫面流出後，她收到非常多社工朋友電話，甚至有兒保社工背後的心理師打給她，不知道未來該如何面對第一線的兒保社工，尤其在看到許多大學的社工系寫給系上同學的信，去安慰社工系學生，再加上高中生剛考完學測，正在填志願的時刻，希望部長能跟孩子信心喊話。
潘文忠回應，保母虐童事件，社會很心痛也很震驚，他看到社工上銬的新聞畫面，「第一時間很震撼」，他不只在學校接觸過社工，許多地方服務上，也接觸過很多社工夥伴，都是衝第一線，面對學校、學生、家庭有情形時，都承擔非常多的責任與壓力。
陳培瑜提到，這些兒保社工尤其幫忙教育部去承擔起照顧原生家庭、社區環境失去功能的中小學生，兒保社工幫教育部在社區接住這些孩子，但涉案的女社工被上銬一事，嚴重衝擊社工界，她也擔憂許多學生看了新聞，會不敢選填社工系，或不願意投入社工領域的工作，希望教育部能作為他們的支撐，後續她也會協助相關系所，跟教育部保持討論。
此外，陳培瑜指出，為避免虐童案發生，衛福部決議未來3歲以下安置兒童不須經過父母同意，將全數納入幼兒專責醫師制度，卻引發基層兒科醫師反彈，擔憂未來若有漏接受虐兒時，會像社工一樣，被社會獵巫、遭到撻伐；其實目前小兒科非醫學系學生的首選，再加上這次事件，擔憂願意投入小兒科的醫學生，恐怕會更少，提醒教育部注意。
潘文忠表示，小兒科在醫界、醫院，確實有反映不足的問題，教育部有和衛福部討論過，衛福部有提出一些因應的辦法。
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