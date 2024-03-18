狀元Wembanyama狂轟33分、15籃板！馬刺122:115逆轉籃網止3連敗
聖安東尼奧馬刺（NBA）今（18）日在主場迎戰布魯克林籃網，馬刺靠著狀元Victor Wembanyama狂轟33分、15籃板、7助攻帶領下，雙方在加時賽才分出勝負，由馬刺以122:115擊敗籃網終止近期3連敗，籃網則是苦吞3連敗。
記者張志宇/綜合報導
本場比賽雙方你來我往，上半場結束籃網取得56:55領先，進到次節籃網打出27:25攻勢，帶著83:80領先優勢進到末節，末節馬刺火力發揮，打出一波17:4攻勢，在終場前1分鐘將比分追平。
進入加時，馬刺趁勝追擊打出12:5攻勢，終場就以122:115逆轉終止3連敗，籃網本場領先優勢一度來到11分，但最終無力守住勝果，遭馬刺逆轉吞下近期3連敗。
狀元Victor Wembanyama本戰狂轟33分帶領球隊，對此主帥Gregg Popovich在賽後受訪時也表示，「他是一位多才多藝的選手，他今天在比賽中打出一些我們平常沒看過的東西，本場比賽大家都有把自己的工作發揮好，是我們能堅持到最後拿下比賽的原因。」
Victor Wembanyama今（18）日共出戰36分鐘，全場26投14中，拿下33分、15籃板、7助攻與7次風阻，本場正負值為「+5」。