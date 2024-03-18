廉潔誠信校園萌芽　高雄校園「廉政服務社」開課

為傳遞誠信價值與增強學生法律知能，高市府教育局、政風處攜手小港高中全國首創「廉政服務社」，即將於113學年度在小港高中正式開課，讓廉潔與誠信就從高雄校園生根萌芽。
記者陳美嘉／高雄報導
「廉政服務社」率先在小港高中採社團方式開課，內容將廉潔、誠信精神元素融入多元主題社團課程，師資陣容相當堅強，邀請到法官、律師、消保官等各界專業人士到校現身說「法」。此外，除了各領域法律知識普及課程，也規劃加入「淨零碳排」等重要議題，更結合廉政主題解謎桌遊、話劇表演教學等豐富活潑形式，將誠信守法的觀念傳達給學生。
高市府教育局長謝文斌表示，高中職階段是學生世界觀、價值觀形成的重要時期，亦是學生自校園漸漸邁入社會的起點。高雄市接軌國際重要趨勢，參照國際透明組織建議，致力培養高中職學生社會基礎法律素養，同時樹立誠信廉潔的職業倫理價值觀。
小港高中校長薛鈺勤說，「廉政服務社」社團課程，率先在小港高中開課，為學生們引進法學教育資源，讓學生們在進入社會前加強基礎法律知能，有意報考法政學群的學生，能更加認識法律實務工作。
此外，高雄市教育局、政風處也將擴大推動校園誠信教育的扎根腳步，未來持續規劃高中或大學主題營隊等系列宣導活動，以具體創新作為培植學生重視誠信價值動能，提升自我與永續競爭力。