Bump杜拜救援爆造假「肉票認有劇本」！四叉貓曬證開嗆　秒遭反擊

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而四叉貓昨（17）日在臉書曬出判決書，踢爆林譽洲原本就是詐欺犯，卻佯裝成被害人返台，更點名Bump拿劇本給他，自導自演拍影片，「我就問Bump要不要跟社會大眾道歉？影片要不要下架？」
四叉貓透露，從判決書內容可以得知，林譽洲在出國前就已經知道是要去從事詐騙行為。法庭審判筆錄第76頁，林譽洲提到「事實以口供為主」、「bump的影片有加一些料」、「bump給了劇本拍影片」；第85頁則提到「bump影片有些是節目效果，他是按照bump給的劇本在講」。
另外還有另一位證人廖宥任也在筆錄中表示，「廖宥任原本不認識林譽洲」、「林譽洲叫廖宥任同學是影片做效果」。四叉貓指出，這份檔案是某位當事人提供，「當事人才能拿到審判筆錄」。
不過，Bump早在3月14日就先針對這份筆錄內容拍片自清，他釋出與林譽洲的對質音檔，對方在音檔中表示自己在筆錄過程中，不曾說過有拿到劇本。Bump強調自己是遭到抹黑，這份筆錄的真實性也不得而知。
對此，四叉貓再度貼出相關新聞連結反擊，他並沒有花錢帶風向，且去年就曾發文寫過此事，那時當事人將筆錄給好幾個網紅希望幫忙發聲，「但看起來願意發聲的不多就是了」。而他也是因為近期Bump拍影片又提到此事，才會把整起事件再度拿出來講。