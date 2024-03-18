白沙屯媽祖進香破17萬人！醫示警5件事：走400公里小心「腳中風」
「白沙屯媽祖進香」今（18）日從苗栗拱天宮出發，今年共計17萬9971人報名參加，突破歷史紀錄，9天8夜的行程，預計在下週二（3月26日）回宮，對此醫師提醒，民俗活動參與人潮眾多，且時間較長，近期早晚溫差大，務必要注意保暖、攜帶口罩和個人藥物、保持防曬、徒步要適當休息、遠離炮竹，才能健康走完400公里的路程。
記者張志浩／綜合報導
宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，規律運動有益身心健康，但較激烈的運動，也會提高心臟病發的危險，長時間行走和跑馬拉松類似，會造成血管流速改變，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，導致心臟血液不夠，進而出現心肌梗塞、形成血栓的危機，除了腦部可能中風外，腳部出現血栓也稱為「腳中風」，會導致腳部變黑、疼痛，甚至壞死需要截肢的情況。
中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長高偉峰也表示，白沙屯媽祖進香人潮爆滿，除料小心群聚導致的感冒、流感，在早晚溫差大的情況下，更要避免血壓過度漲跌等，以下5點健康事項務必要牢記。
1、溫差大注意保暖：白沙屯媽祖進香中，有許多年齡較長的民眾，在入夜後甚至可能在宮廟、路邊席地而睡，而早晚溫差大時，一定要特別注意保暖，尤其冷氣團會影響至週四清晨，早晚都可能出現攝氏10度的低溫。
2、攜帶藥物、口罩：流感、新冠肺炎等疫情持續流行，群聚活動戴好口罩、勤洗手仍是必要條件，此外，若平時有定期服藥，務必隨身攜帶藥物，一旦出現胸悶、胸痛等症狀，應盡速就醫。
3、避免中暑：雖然有冷氣團來襲，不過中南部地區白天仍是偏暖，加上進香活動體感會更加悶熱，民眾務必多喝水、戴帽子，做好防曬，以防中暑、熱衰竭等急性熱傷害。
4、適當休息或找支撐物：白沙屯媽祖進香徒步時間長，建議應穿著舒適的鞋子，或透過鞋墊、手杖、長柄雨傘作支撐，降低足底筋膜炎誘發的機率。
5、遠離炮竹：太過接近鞭炮可能不慎會被炸傷眼睛或引起外傷，因此應該盡量遠離。