炎亞綸主持選秀被疑「挑對象」！嘲諷性向歧視 飆粗口：我看不上
由男團飛輪海出身的炎亞綸，跨足主持界成績斐然，曾與吳姍儒、唐綺陽一起獲得金鐘獎最佳主持人殊榮，不過，他受邀主持選秀節目時，因為性向因素被惡意解讀成「想刻意接近選手」，忍不住在社群平台Threads大爆演藝圈對同志性向的歧視，讓他遭受許多莫名指控，坦率回應那些帶有異樣眼光的人士，「我真的他X的『看不上』」。
記者江芷稜／綜合報導
炎亞綸2018年因感情風波曝光，決定大方坦承性向，坦率態度讓他博取外界不少好感，在演藝圈算是少見的「男女通吃」偶像，知名度因此飆升，單飛後發展得越來越好。不過公開性向帶來不少困擾，只要跟同性友人聚會碰面，都會被過度解讀聯想，好友阿本因此飽受困擾，一度淡出演藝圈，最近才重新復出。
炎亞綸去年被網紅耀樂控訴偷拍、外流私密影片，官司延燒10個月，傾向以和解落幕，他終於擺脫偷拍惡名，免除牢獄之災，事後在Threads大方吐露這幾年在娛樂圈所見所聞，自曝曾經主持選秀節目，結果被謠傳成「想接近選秀的選手」，心情無奈地說，「我只想說，給予關心跟指教就能被解讀成這麼一回事，演藝圈及媒體圈的思想可見一斑，所幸合作單位的老闆每天都在現場看著所有互動，制止了這些愚蠢的八卦謠言」。
炎亞綸不滿地說，公開性向後這一路來遭受多次「必然的指控」，許多人拿別人性向訕笑、開玩笑，將他的一舉一動錯誤解讀，甚至演藝圈很多「高層」都習以為常，「想說句實話，「我真的他X的『看不上』」。網友安慰他不必在乎這些性向歧視，「我聽到選手都是講亞綸哥很照顧人、人很好耶！」、「看過你的綜藝跟劇都知道你對工作認真度有多高」，有人問這是演藝圈不能說的潛規則嗎？炎亞綸毫無畏懼地說：「沒有什麼不能說了，現在」。
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