CoWos太夯！台積電嘉義要蓋先進封裝6座廠 設備股點火多檔飆漲停
台積電有意在台持續擴廠、加碼投資，傳將在嘉義科學園區蓋CoWoS先進封裝廠，台積電一如以往不評論，但行政院今（18）日證實這項消息。據了解，行政院將會撥出6座新廠用地給台積電，總投資額逾5000億元，預計今年會先興建2座。消息一出，台積電設備廠齊慶賀！易發、三聯、弘塑、志聖午盤飆漲停或一度亮燈漲停打開，其他漢唐、翔名、楠梓電漲幅9%以上。
記者許家禎／台北報導
其實，從今年1月底開始，市場就傳出台積電有意進駐嘉義科學園區設置1奈米廠，台積電曾對外表示不排除任何可能性。而今日傳出行政院與台積電達成共識，撥地嘉義太保科學園區興建6座新廠，主要用以CoWoS先進封裝擴產，其中2座廠會在今年開始興建。
據了解，行政院副院長鄭文燦自去年中至今年初就積極協調台積電先進封裝廠進駐位於太保的嘉科，相關環評、水電設施都已盤點與處理完成，預計4月就能開始動工。
由於AI晶片和高效能運算（HPC）晶片需求旺盛，帶動CoWoS先進封裝，台積電自去年7月就開始積極擴充CoWoS產能，12月台積電CoWoS月產能增加到1.4萬至1.5萬片，市場預估今年第4季可大幅擴充到3.3萬至3.5萬片。若台積電嘉義蓋CoWoS先進封裝廠計畫，今年底先興建2座，預計月產能將增加到3.3萬到3.5萬片。
市場認為，台積電積極擴產但依舊供不應求，尤其輝達GTC大會將登場，H200傳今年第2季要上市，台積電先進封裝產能還是吃緊，估持續擴產仍是台積電之後的重要布局。
而消息一出，今日台積電設備股拉炮慶祝，易發、三聯、弘塑、志聖午盤飆漲停或一度亮燈漲停打開，其他漢唐、翔名、楠梓電漲幅9%以上，欣興、辛耘、中砂、萬潤、旺矽漲3到8%。