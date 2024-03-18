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三星Galaxy S24銷量創高要歸功於「它」！Plus機種賣超好原因曝

▲三星的旗艦產品Galaxy S系列在過去兩年中的年銷售成長令人印象深刻，很大程度要歸功於「Galaxy S24 Plus」機種，而非「S24 Ultra」。（圖／擷取自三星官方網站）
▲三星的旗艦產品Galaxy S系列在過去兩年中的年銷售成長令人印象深刻，很大程度要歸功於「Galaxy S24 Plus」機種，而非「S24 Ultra」。（圖／擷取自三星官方網站）

記者鄭妤安／台北報導

三星的旗艦產品Galaxy S系列在過去兩年的年銷售成長令人印象深刻，S24系列更創開賣前3周寫下歷史新高紀錄，不過，根據外媒《Android Authority》揭露的一份產業報告顯示，今年的表現很大程度要歸功於「Galaxy S24 Plus」機種，而非「S24 Ultra」。

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Galaxy S24 系列，包括S24、S24 Plus和S24 Ultra型號在銷售的前三週內銷量合計年增長8%。這不是第一次看到三星旗艦S系列銷售數據表現亮眼，前一代Galaxy S23在推出後8個月內銷量達到2289萬部，比前一年同期的Galaxy S22銷量高出22%。

然而，今年的不同之處在於，S24 Plus的銷量比過去增長52%，遠超其他型號，這樣的成績為何會讓人如此驚艷，有很大的原因是由於就銷量而言，S23 Plus一年前還被認為是該系列中最弱的。不過，值得注意的是，雖然今年有更多人購買Galaxy S24 Plus，但Galaxy S24 Ultra仍在該系列推出的前三週佔據主導地位。

Counterpoint高級分析師Minsoo Kong表示，Galaxy S24 Plus銷量的成長可歸因於以優惠的價格提供更加先進的規格，Galaxy S24 Plus的12GB DRAM滿足了智慧型手機AI體驗。

S24 Plus的價格約為1000美元，以300美元的折扣提供S24 Ultra的大部分功能。又或者換句話說，在S24的基礎上增加150美元，選擇S24 Plus是為更好的AI體驗打開大門。

S24系列裝置的主要賣點之一是新的Galaxy AI功能，包括即時翻譯、筆記輔助、照片輔助和圈選搜尋，能夠在裝置上提供改進的AI體驗，而非依賴雲端，因此確實值得升級。據社群平台X上的消息人士Revegnus稱，優於預期的銷售數據似乎在三星旗下點燃了新的火焰，據稱該公司將第一季的銷售目標從1200萬台提高到了1300萬台。

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