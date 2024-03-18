社工上銬重挫士氣！工會3/20親赴衛福部　王育敏喊「2件事」要改

我是廣告 請繼續往下閱讀
負責剴剴的社工在事件爆出後，飽受各界批評、甚至遭警方上銬，引起社工界大力反彈，台北市社會工作人員職業工會更號召社工，在3月20日上午參與行動，前往衛福部表達第一線工作者的心聲，針對社會安全網、替代性照顧的議題、社工處境、社工為何陣亡等議題提出看法。
立法院衛環委員會今日排定相關單位就「社會安全網推動情形及策進作為」、邀集衛福部、教育部、法務部、內政部警政署等相關部會與會並備質詢，國民黨立委、兒福聯盟前董事王育敏指出，這件事情爆發後，大家說訪視頻率增加，但背後是社工工作量加大。
王育敏指出，如果中央因此增加社工的訪視頻率規範、卻沒有增加社工人力，那將是「加量不加價」的作法，會導致一線的社工負擔大幅加重，以目前全台有超過1100多件兒童安置案件來計算，如果每一個案件增加1到2次的訪視，形同憑空增加2000多件的工作量、需要增加上百位社工能因應。
此外，王育敏進一步質疑，社安網明顯需要更多的社工，但社安網2.0並沒有這筆經費的安排，明顯需要更多的錢來支持，但後續中央喊出新政策、未來地方有沒有辦法跟上、有沒有額外預算，也是一大問題，這次案件中的社工遭警方上銬，更已經導致全社工界的士氣受創。
王育敏強調，對於這起事件，相關單位確實需要檢討，但不該是獵巫式的檢討，現在連醫師看了也很害怕、擔心自己照顧的孩子如果出事，也會面臨社會鋪天蓋地的咎責。
對於社工上銬事件，王育敏詢問警政署，這次警察單位粗暴的作為已經引發社工界反彈、重挫士氣，是否願意「說抱歉」？內政部警政署副署長詹永茂表示，這件事情執行中，應該要保護當事人，會當面對社工致意，未來執行上也會多加留意。
更多「惡保母虐嬰致死」相關新聞。