名家論壇》鳴影品／宮鬥劇始祖佘詩曼　再扮新聞女王心計教戰指南

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譬如新聞Live時，她直接連線公司的廣告贊助金主當眾質疑；又譬如她示範了如何在節目直播時，直接入鏡換下另一位主持人化解危機。面對年輕女主播群的來勢洶洶，她指揮教訓的氣焰猶如貴妃迎戰後宮；她的伶牙俐齒在勸逼關鍵人物站出來受訪時，冒出了：「妳寧願用戴著3克拉鑽戒的手擦眼淚，也不願用妳的傷痕去證明妳反抗過爭取過，那妳就是懦弱！」尖銳又切合。
港劇有一陣子沒有特別在注意範圍裡，但是TVB長年旺盛量產的品管下，節奏張力毫不遜色。而且香港新聞處理模式之於台灣觀眾是非常熟悉的，畢竟現今新聞生態多少受到2001年進入台灣的香港壹傳媒影響。
首集就祭出公車翻覆的場面，記者群像機動小組出任務一般趕赴災難現場。劇情不斷用大型社會事件推進，選舉拉黑文化、慈善基金會帳目疑雲、思覺失調患者傷人案、突發大火，輪番登場。以新聞事件烘托記者主播的鬥智，且不忘在案件裡關注社會現象。
職場競爭當然是一大看點，《新聞女王》先強打主播台雙主播之爭，佘詩曼對上資歷同樣頗深的男主播馬國明。此外，另有3位滿腔熱血，作風不同的年輕女記者為拿到獨家奇招百出。她們有的會砸人家車玻璃去偷行車記錄器畫面，有的為求新聞直接下跪，還有人Stand做到車子裡，追車過程繼續LIVE直播，不時讓人看得瞠目結舌。
媒體的社會責任和職業倫理也一再於劇中被提及，女記者故意入鏡去安慰哭泣的小朋友，是製造新聞還是個人化風格報導；畫面裡隱約看到當事者腰上的就是槍，或其實只是疑似槍形的物品。
在戲劇起伏之中，製作團隊盡可能放置較低限度的教育意味，包括每一集開頭引述名人名言，第1集是新聞主播的英語「Anchor」，解讀為固定船身的錨，也引申成穩住新聞團隊的靈魂人物。有一絲寓教於樂的企圖。
當然有更多令人眼睛一亮的觀點，經常在對白裡閃現：「新聞，沒有經濟效益，但是真相有。它可以爲民請命，可以揭人傷疤，還可以幫人鋪橋搭路，懲惡揚善。」《新聞女王》在香港剛播完，台灣現於TVBS歡樂台每周六晚上10點播出。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。