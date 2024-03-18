市議員轟台智光肥約不合理 蔣萬安：有必要檢視的地方會檢視
國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器業者賄賂，台北地檢署15日聲押陳重文。對於台北市與監視器業者台智光的25年合約也受到外界關注。台北市議員苗博雅就質疑，2012年北市府與台智光簽的合約太怪，根本是「肥約保底」，業者25年至少賺百億，市府變冤大頭。台北市長蔣萬安今天回應，如果未來合約當中有必須要檢視的地方，我們一定會來檢視。
記者邱新博／台北報導
前台北市長郝龍斌2012年與台智光簽訂BOT案，合約期限25年，北市府各單位皆使用台智光網路，市議員苗博雅批評，25年間北市府給台智光獨家生意，合約要求保底給台智光每年至少4億，等於一紙合約、25年至少承諾給這家廠商100億，根本就是不合理的大肥約。
蔣萬安今天赴中山女高出席席STEAM及新科技發展辦公室揭牌，對於媒體問及，有沒有感覺議會有「四小龍」刻意索資、卡預算？蔣萬安說，這個案子已經到了司法調查階段，絕對尊重司法，未來合約中，有必須要檢視的地方，一定會來檢視。
至於傳出蔣萬安暑期要訪美，台中市長盧秀燕也有訪美計畫，蔣萬安說，有各項行程或是出訪的計畫，我們一定會在確定之後跟大家做一個報告。