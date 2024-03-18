爭取癌症治療黃金期！台科大研發計數系統、1小時檢測出癌轉移

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台科大提到，但現今的CTC記數是以磁珠捕捉螢光染色法為主，過程需要專業技術人員進行操作及判讀，需要2週才能獲得檢測結果，過程繁瑣費時且染劑時效與操作者判讀會影響準確度及穩定度，且目前屬於醫院自費項目，每次檢測費用約在1.5至2萬元之間，難以推廣至普羅大眾。
為了能早一步發現癌症轉移的徵兆並降低檢測成本，陳建光研發全自動雷射繞射系統，透過光柵繞射晶片及流體雷射儀快速偵測出血液中CTC的數量，可大幅減少染劑、人力成本及人工判讀的誤差，約1小時就可獲得血液中CTC的數量，對於癌症初期患者可以達到早期發現、早期治療的效果，提升癌症晚期患者用藥的靈活性。
此外，若使用傳統螢光染色法進行檢測，CTC細胞在檢測完後將會死亡，但使用「全自動雷射繞射系統」進行計數後，細胞依然具備活性，後續可進行培養並進行癌症藥物試驗，汰除對該病患藥效較低的藥物，就能省下不少黃金治療時間。與傳統檢測法相比，「全自動雷射繞射系統」還可使用尿液、唾液、沖洗液等進行檢測，擴大檢測樣本的類別及彈性。
台科大表示，該系統研發已跟台中榮民總醫院、台北醫學大學附設醫院、國防醫學院與奇美醫院進行臨床合作，針對食道癌與子宮內膜癌等病患進行CTC計數檢測，未來也希望可以擴展至民眾的健康檢查項目，對追蹤癌症轉移或復發及預後評估都有很大幫助。
陳建光說，目前腫瘤觀測以電腦斷層為主，在晚期癌症標靶治療上，通常需要1個月以上才能用肉眼明確看出腫瘤的大小變化；在手術移除腫瘤後也無法有效看出腫瘤是否被切除乾淨，因此常常出現癌症術後復發的情況，導致癌末患者致死率高居不下。而電腦斷層費用占目前健保總額15%，讓病患多次暴露在放射線中，也可能產生不良影響，「全自動雷射繞射系統」可以提供醫生更多癌症檢測的選擇與治療指標。
陳建光提到，「全自動雷射繞射系統」可快速檢驗出血液中CTC數目，追蹤癌症復發、評估癌症標靶藥物療效，讓醫生及患者即時掌握病情、及早進行預防性治療，把握癌症黃金治療時間，提升存活率。目前該系統正依循醫療法規申請儀器認證，預計3至4年後可以量產並在醫院使用。
陳建光說，由於「每種癌症腫瘤釋放CTC的數目與方式不盡相同，希望能夠有更多種類癌症的治療能與CTC結合」，使CTC數量指標能幫助患者得到更快速、更有效的治療，同時也可減少健保負擔。