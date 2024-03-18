姊姊妹妹南投喜聚首！盧秀燕組女力平台 去年幫了許淑華大忙
由台中市長盧秀燕發起的「女性縣市長聯盟」，今天下午將在南投合體，外界解讀為盧秀燕影響力向全國延伸。盧秀燕今天受訪時提醒一特殊現象，中部、東部縣市長全是女性，女性在政治的影響力越來越大。她透露姊姊妹妹們不只交換施政經驗，去年卡努颱風就透過平台協助南投救災及復原工作。至於是否該串連目前的4大縣市長平台？她表示「要再思考一下」。
記者顏幸如／台中報導
台灣依區域劃分，目前有北北基桃、中台灣、南部區域治理平台等3大縣市長聯盟，其中以中台灣區域治理平台的8縣市陣容最龐大，盧秀燕除了是「中台灣」領頭羊，去年8月還擴大發起「女性縣市長聯盟」，成員包括台中市盧秀燕、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、新竹市高虹安、南投縣許淑華、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠等9個女性執政的縣市首長，全國只屏東縣長周春米未加入。
外界視「女性縣市長聯盟」讓盧秀燕從中台灣霸主地位，勢力向全國延伸。聯盟今（18）日下午將於南投市聚會，盧秀燕上午受訪時被問及姊姊妹妹們的聚會，她笑問大家有沒有發現「在中部、東部地區幾乎都是女性縣市長在執政」？自己5年前上任後，邀請女性縣市長組成平台，透過性平施政彼此合作交流，去年擴大到9個女縣市長。
盧秀燕說，大家平常就有聯繫與協助，去年卡努颱風，這平台充分發揮功效，協助南投救災及復原工作，這次剛好輪到南投許淑華縣長主辦，未來女性縣市長交流平台會持續下去。