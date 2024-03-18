NBA／湖人好消息！Anthony Davis左眼傷勢好轉 對陣老鷹仍有疑慮
洛杉磯湖人在昨（17）日對陣金州勇士的比賽，可說是賠了夫人又折兵，不但以121:128不敵勇士，更在比賽首節時傷了二當家Anthony Davis，在今（18）日根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「因Anthony Davis遭打傷左眼，目前對於明（18）日對陣亞特蘭大老鷹出戰成疑。」
記者張志宇/綜合報導
昨（18）日比賽在首節時，Anthony Davis在上籃時，遭勇士內線防守球員Trayce Jackson-Davis打傷左眼，Anthony Davis並在首節結束後退場並未回到場上，賽後湖人球團則宣布Anthony Davis「眼睛挫傷」。
對於明（19）日是否出戰老鷹，《The Athletic》記者Shams Charania則在今（18）日表示，「Anthony Davis已經開始恢復視力，左眼的傷勢感覺好多了，但明日的比賽仍被列為出賽存疑，預計有50％的機率將出戰。」
湖人在昨日輸球後遭到勇士超車，目前以戰績36勝、32敗排名西區第10，目前例行賽將進入尾聲，諸多季後賽球隊都在面臨排名卡位的關鍵期，若Anthony Davis無法健康出賽，勢必對湖人衝擊季後賽有很大的影響。
湖人隊與勇士隊都在爭取今年季後賽機會，尤其都是身處西區，兩隊都有超級球星「詹皇」、「柯瑞」等在內，哪一隊可以脫穎而出，又或是可能需要打出什麼樣的成績，也令人期待。
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