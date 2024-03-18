快訊／鼓鼓演唱會求婚大元！單膝下跪掏婚戒　直擊浪漫現場

大元被鼓鼓求婚爆哭「像做夢不真實」！閨密焦凡凡喊話：一起幸福

▲鼓鼓（右）在演唱會上求婚女友大元，大元點頭答應了，事後直呼感覺很不真實，像是做夢一樣。（圖／相信音樂提供）
▲鼓鼓（右）在演唱會上求婚女友大元，大元點頭答應了，事後直呼感覺很不真實，像是做夢一樣。（圖／相信音樂提供）

記者江芷稜／綜合報導

歌手鼓鼓和女星大元交往逾11年，感情如膠似漆，他昨（17）日在高雄舉辦演唱會，突如其來向女方下跪求婚，深情告白「我會在妳身邊，永遠不會消失」，大元又哭又笑地說出「我願意」，點頭答應了求婚，場面相當感人。大元的好友焦凡凡曬出閨密間的對話，透露大元相當驚喜，感覺像做夢一樣，焦凡凡去年也接受男友婁峻碩求婚，聽聞好友傳出喜訊，她開心向好友喊話「一起幸福」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲鼓鼓在演唱會上求婚女友大元。（圖／翻攝相信音樂臉書）
▲鼓鼓在演唱會上求婚女友大元，承諾會永遠在她身邊。（圖／翻攝相信音樂臉書）
大元在眾人面前被求婚，內心相當驚喜，尤其是交情超過10多年的好姊妹都受邀在場見證，讓她情緒激動爆哭，她返家後更新IG限時動態吐露心聲，「好像在做夢一樣不真實，謝謝大家的祝福！」要慢慢消化情緒，還附上一個哭笑不得的符號說「我終於要嫁出去了嗎？？？」

▲鼓鼓求婚大元成功。（圖／相信音樂提供）
▲大元（左）被求婚感覺像做夢，內心充滿驚喜。（圖／相信音樂提供）
▲婁峻碩（右）向焦凡凡求婚成功。（圖／焦凡凡IG）
▲婁峻碩（右）去年在馬爾地夫向焦凡凡求婚成功。（圖／焦凡凡IG）
好友焦凡凡則曬出與大元的閨密對話，她恭喜大元即將成為人妻，大元誇張地說「哭死，當下真的是空白的」，對於鼓鼓的浪漫舉動非常感動，也懂了焦凡凡在馬爾地夫被婁峻碩求婚，好姊妹在場見證的心情，感覺真的像做夢一樣不真實。焦凡凡誇讚鼓鼓很有心，把大元的姊妹淘邀請到場，在眾人面前被求婚心情真的很微妙。

▲焦凡凡曬出好友大元（右）被求婚的畫面，喊話一起幸福 。（圖／焦凡凡Threads）
▲焦凡凡曬出好友大元（右）被求婚的畫面，喊話一起幸福 。（圖／焦凡凡Threads）
▲焦凡凡曬出和好友大元的對話，大元透露被求婚爆哭 。（圖／焦凡凡Threads）
▲焦凡凡曬出和好友大元的對話，大元透露被求婚爆哭 。（圖／焦凡凡Threads）
焦凡凡還開心透露跟大元一起學跳舞，沒想到練舞的閨密們陸續被求婚，相繼成為人妻，忍不住自封「人間月老」，呼籲想結婚的人快來跟她們的舞蹈老師學舞。粉絲則笑問焦凡凡是否也想被公開求婚，趕緊向婁峻碩喊話在演唱會上再求婚一次，讓粉絲一起感受幸福片刻，祝福她們兩對情侶都能長長久久。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

快訊／鼓鼓演唱會求婚大元！單膝下跪掏婚戒　直擊浪漫現場

鼓鼓求婚大元！愛情長跑11年開花　「媒人是他」揭兩人相識契機

鼓鼓、大元西洋情人節放閃！現身NBA球場「當眾熱吻2次」畫面甜炸

大元穩交鼓鼓10年不會膩！甜蜜放閃曝他貼心舉動「幫忙吹頭髮」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞