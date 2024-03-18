大元被鼓鼓求婚爆哭「像做夢不真實」！閨密焦凡凡喊話：一起幸福
歌手鼓鼓和女星大元交往逾11年，感情如膠似漆，他昨（17）日在高雄舉辦演唱會，突如其來向女方下跪求婚，深情告白「我會在妳身邊，永遠不會消失」，大元又哭又笑地說出「我願意」，點頭答應了求婚，場面相當感人。大元的好友焦凡凡曬出閨密間的對話，透露大元相當驚喜，感覺像做夢一樣，焦凡凡去年也接受男友婁峻碩求婚，聽聞好友傳出喜訊，她開心向好友喊話「一起幸福」。
記者江芷稜／綜合報導
大元在眾人面前被求婚，內心相當驚喜，尤其是交情超過10多年的好姊妹都受邀在場見證，讓她情緒激動爆哭，她返家後更新IG限時動態吐露心聲，「好像在做夢一樣不真實，謝謝大家的祝福！」要慢慢消化情緒，還附上一個哭笑不得的符號說「我終於要嫁出去了嗎？？？」
好友焦凡凡則曬出與大元的閨密對話，她恭喜大元即將成為人妻，大元誇張地說「哭死，當下真的是空白的」，對於鼓鼓的浪漫舉動非常感動，也懂了焦凡凡在馬爾地夫被婁峻碩求婚，好姊妹在場見證的心情，感覺真的像做夢一樣不真實。焦凡凡誇讚鼓鼓很有心，把大元的姊妹淘邀請到場，在眾人面前被求婚心情真的很微妙。
焦凡凡還開心透露跟大元一起學跳舞，沒想到練舞的閨密們陸續被求婚，相繼成為人妻，忍不住自封「人間月老」，呼籲想結婚的人快來跟她們的舞蹈老師學舞。粉絲則笑問焦凡凡是否也想被公開求婚，趕緊向婁峻碩喊話在演唱會上再求婚一次，讓粉絲一起感受幸福片刻，祝福她們兩對情侶都能長長久久。
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