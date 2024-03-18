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韓韶禧IG狂掉7萬粉！認愛柳俊烈「急澄清難止血」　獨自留夏威夷

▲韓韶禧因為認愛柳俊烈不斷掉粉，背負小三罪名。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧因為認愛柳俊烈不斷掉粉，背負小三罪名。（圖／韓韶禧IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女神韓韶禧和演員柳俊烈戀愛中，卻疑似牽扯出劈腿疑雲，韓韶禧多次發文澄清、道歉，衝動的發言卻讓她越描越黑，對情勢不但沒有幫助，甚至IG追蹤人數還雪崩式下滑，從1784萬降到了目前1777萬，一夕之間少了7萬粉絲。

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▲韓韶禧親自回應網友的留言，認錯並道歉。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧認愛以來，IG的粉絲數狂掉。（圖／韓韶禧IG）
韓韶禧自從15日爆出戀情後，Instagram粉絲數一度下降到1773萬，掉了11萬粉絲，似乎難以洗刷小三污名，遭到連日的網路攻擊，韓韶禧也不堪負荷，選擇將Instagram帳號轉為私人帳號，並將部落格文章全部刪除，選擇不公開，直到今（18）日重新開放，追蹤數才又悄悄上漲4萬。

▲韓韶禧的粉絲數在逐漸上漲。圖／翻攝自韓韶禧IG）
▲韓韶禧的粉絲數逐漸上漲中。圖／翻攝自韓韶禧IG）
在惠利發限時動態寫下「真有趣」之後，韓韶禧數度發文，先是怒嗆對方「我也覺得真有趣」，大動作澄清自己不是小三，接著又向惠利道歉，坦言是自己失去理智犯下錯誤，同時對粉絲道歉，承諾未來會學習控制好自己的言行，並真誠回覆網友們得留言，「比起被拖著走，這次確實是我的錯比較大。 從IG限動開始把小事變大了。 」

▲韓韶禧真誠回應網友們，不斷道歉。（圖／翻攝自韓韶IG）
▲韓韶禧真誠回應網友們，不斷道歉。（圖／翻攝自韓韶IG）
而柳俊烈方面則是沈默多時，終於透過公司認愛，同時澄清並沒有劈腿，但本人從未出面回應，17日更是已經回到韓國，留下韓韶禧在夏威夷，據韓媒《DISPATCH》曝光的照片能看到，在認愛後的隔天（16日）他們仍有上街，但兩人零互動，氣氛凝重，韓韶禧更是不斷低頭看手機，浪漫約會假期已經泡湯。

▲柳俊烈跟韓韶禧（右）夏威夷約會被D設拍到。（圖／翻攝Dispatch）
▲柳俊烈跟韓韶禧（右）夏威夷約會被D社拍到。（圖／翻攝Dispatch）
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