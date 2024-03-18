MLB／大谷翔平「炫風」掃韓 國家隊教練也忍不住：想要簽名！
大聯盟（MLB）海外開幕戰將在20日在韓國上演，洛杉磯道奇也在昨與韓國職棒培證英雄進行熱身賽，雖陣中「二刀流」日籍球星大谷翔平在2打數都吞下三振，但人氣依舊不減，根據日媒《報知體育》指出，韓國媒體在今（18）日的報紙頭版，幾乎都由大谷翔平佔據版面，此外韓國國家隊主帥柳仲逸更直言，「大谷翔平就是漫畫中的角色，自己也想要他的簽名」。
記者張志宇／綜合報導
道奇在昨以14:3大勝培正英雄後，今（18）日將交手韓國國家隊，根據《報知體育》透露，「韓媒《體育朝鮮》與《韓國日刊體育》皆大幅度在頭版刊登大谷翔平的報導，更在文內透露，國家隊有許多球員都想見到大谷翔平，甚至跟他索取簽名，國家隊總教練柳仲逸更直呼，『他就是漫畫中的角色，我也想要他的親筆簽名』。」
《韓國日刊體育》更是在頭版中以英文標題「It's SHO-time!」來報導大谷翔平，並以韓文「大谷翔平時刻支配球場」來當副標，更在報導中透露，「昨天的韓國球迷幾乎都身穿大谷翔平的『17』號球衣」，凸顯大谷翔平在韓國所帶來的熱潮與影響力。
值得一提，道奇將在今（18）日對陣韓國國家隊後，在銘進行訓練後，將在20日與21日對陣聖地牙哥教士，迎來首爾海外開幕系列賽，大聯盟也在日前宣布將由韓國兩大女團Aespa和擁有台灣成員葉舒華的(G)I-DLE擔任表演嘉賓。