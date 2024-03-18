直擊／中信啦啦隊邊荷律李丹妃降臨！獨愛「這兩款」台灣酒精飲料
中信兄弟啦啦隊日前宣布加入兩名韓國啦啦隊女神邊荷律、李丹妃，轟動所有台灣球迷。今（18）日兩大女神也把在台灣的首次節目處女秀獻給《NOWnews今日新聞》的《野球名人房》，讓現場香味四溢，這是繼安芝儇造訪節目之後，《野球名人房》錄影現場工作人員最多的一次。沒想到兩人都對台灣的夜市小吃愛到不行，而且都對台灣的酒精飲料情有獨鍾，令主持人黃忠義、何美相當驚訝。
記者詹鎰睿／綜合報導
節目中，邊荷律、李丹妃兩人都對未來在台灣球場上的應援興奮又期待，特別是去年就來台參加過樂天桃猿「辣米糕趴」的李丹妃，她說，今年感覺更不一樣，一抵達台灣就看到許多粉絲的熱情接機，讓她決心今年會更加努力。邊荷律則透露，來台前就知道有粉絲接機，沒想到一下機「現場超多人！」讓她十分開心。
談到16日在大巨蛋觀賽、應援的心情，邊荷律笑說，因為是熱身賽，原本抱著觀賽、好奇的心情前往，完全沒想到自己會被拉上台，也親身體驗到台灣的應援文化，非常熱情，能跟大家球迷一起跳舞很開心。
有趣的是，兩人都非常喜歡台灣的夜市美食小吃，雖然才來不到一個禮拜，但她們仍抽空跑去逛夜市，李丹妃更點名台灣的酒精類飲料「18天」非常好喝，邊荷律則是「台灣啤酒」最深得她的喜愛，兩人更在錄影現場，可愛地用手示意喝酒的樣子。邊荷律還希望能逛遍所有台灣夜市；李丹妃則是心心念念台灣最有名的芒果冰，很想去品嘗看看。更多節目精彩內容，請鎖定《野球名人房》。
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