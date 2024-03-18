李多慧不在34位女孩名單！籃籃喊最強本土洩密 樂天回應：還在談
樂天女孩在今（18）日舉行春訓記者會，公布新賽季的34位女孩名單，其中並沒有見到，去年加入樂天女孩後讓中華職棒吹起「韓流風潮」的南韓啦啦隊女神李多慧。由啦啦隊CEO轉任總隊長的籃籃在記者會中喊出，樂天將會是「最強本土啦啦隊」似乎也透露出端倪，不過樂天女孩官方則是回應，目前跟李多慧還在洽談。
記者林之越/台北報導
李多慧（이다혜）去年閃電加入Rakuten Girls引起關注，還被網友譽為「史上最強洋將」，更讓其他中職隊伍紛紛開始尋找啦啦隊「外援」，但新賽季即將到來，近日返台的李多慧卻依然未出席樂天女孩相關活動，未來動向引起所有球迷、粉絲關注。
樂天女孩在（18）日舉行春訓記者會，除了宣布新成員梔梔、Mika、Dora與丘薆等人加入外，原CEO 籃籃接任「總隊長」一職,並將新球季所有登錄的樂天女孩,劃分為紅、白兩隊,並交由新任隊長蒟熹、菲菲,副隊長若潼、雅涵，讓他們各司其職, 帶領啦啦隊的女孩們。
接任總隊長藍藍在受訪中喊話，樂天女孩將會下季「最強本土啦啦隊」，似乎也透露出李多慧回歸球隊的機率不高。不過媒體訪問樂天女孩官方，則是回應：「目前還在談，如果有消息一定會跟大家說。」
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