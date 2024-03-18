虐童案延燒！兒盟認記者會荒腔走板、董事會接受白麗芳卸任申請

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該內部信一出，造成兒盟內部動盪，數百名員工發起連署，要求董事會「請把白麗芳執行長還給兒盟」，認為董事會臨時撤換執行長的行為，不免讓人感到無措與灰心，更讓人動搖基本信念，這個組織並不是可以保護員工的組織。也有人留言說，林志嘉才應該請辭、董事會應全面改組。
兒盟今天發出聲明稿指出，上週在慌亂中開始接到各界提問，導致對外說明一度荒腔走板，進而引發兒盟正當性受大眾質疑，經內部反覆檢討後，董事會決議，成立媒體應對小組由董事會帶領，其主要功能將協助媒體了解相關訊息。兒盟董事會已接受執行長白麗芳卸任的申請，並會加強內部溝通，由於白麗芳是該案的關鍵訊息人，董事會邀請她加入事件檢討小組，共同討論改善計畫。
兒盟表示，兒虐致死案要咎責，也要根本解決問題，兒盟絕對不會迴避責任。針該該案，兒盟已配合檢警進行全面調查，願意接受社會公評，「兒盟與每一位夥伴站在一起，等待司法釐清真相」，對於辜負社會大眾的期待，兒盟也會持續檢討，並將提出明確的改革計畫。
兒盟指出，衛福部15日召集檢討會議，指示兒盟於10日內提交檢討報告。為確保檢討報告完整呈現事實，兒盟董事會推派具有法律及社工背景的董事賴月蜜召集事件檢討小組，以「可協助釐清事實」為標準，邀請外部專家及業務相關部門同仁及主管等成員加入，盡力完善25日呈交予部會的材料，這也將是兒盟在未來1週最關心、也是最關鍵的任務！
兒盟表示，經歷這起兒虐致死案，讓兒盟夥伴驚懼交加。上週在慌亂中開始接到各界提問，導致對外說明一度荒腔走板，進而引發兒盟正當性受大眾質疑，經內部反覆檢討後，董事會決議，成立媒體應對小組由董事會帶領，其主要功能將協助媒體了解相關訊息。
兒盟提到，除邀請白麗芳加入事件檢討小組外，董事會特聘兒盟前執行長陳麗如共同加入專案小組，希望倚重其對兒盟業務的熟悉，幫助兒盟在調查期間協助穩定各項服務進行。
兒盟說，這起事件中，兒盟一定有需要檢討的地方。兒虐案的想像對每一位夥伴都是糾心的痛，「但是社工夥伴們，我們不能這樣停下，在司法釐清的同時，我們仍需要全心維護這個不完善的制度，和政府一起找到社會安全網的合理解方」。
此刻，兒盟還有300多名社工夥伴，在全台各地的街弄裡奔波，為數千名孩童努力，兒盟向社工同仁喊話，「如果我們因為眼前的衝擊而停下腳步，犧牲的可能是更多孩子的笑容，兒盟會和每一位社工夥伴同行，不論接下來的挑戰多麽嚴峻，我們一起努力共創更好的世界。」
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