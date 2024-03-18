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戴資穎被退休　全英公開賽官網認證：「一代傳奇名將落幕！」

▲戴資穎可能是最後一次打全羽球公開賽。（圖／Badminton Photo提供）
▲戴資穎可能是最後一次打全羽球公開賽。（圖／Badminton Photo提供）

記者張志宇／綜合報導

台灣羽球一姐戴資穎將在今年結束後退役，在昨（17）日在超級1000系列全英公開賽上演「最後一舞」，但在女單4強戰上遭西班牙Carolina Marin直落二橫掃，無緣進到冠軍戰，賽後全英賽官方IG也發文致意戴資穎，並表示，「一位傳奇名將落幕，謝謝妳，戴資穎，謝謝你所做的一切。」

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隨著戴資穎無緣進到冠軍賽，全英賽官方IG也在比賽結束後，放上戴資穎的採訪影片，並寫下，「一位傳奇名將落幕在最後一次參加全英公開賽之後，戴資穎感謝球迷們的鼓勵與支持，謝謝妳，戴資穎，謝謝妳所做的一切！」

回顧過去戴資穎在全英公開賽的佳績，曾在2017年、2018年、2020年三度封后拿下冠軍，雖今年無緣拿下第4冠，但戴資穎仍然拼鬥到4強，最終才不敵西班牙前球后Carolina Marin。

此外隨著無緣進到冠軍戰，完成生涯最後一次的超級1000系列全英公開賽，戴資穎也在社群媒體上表示，「Thank you, All England Thanks everyone who supports me 」隨後再用中文說道：「謝謝在現場為我吶喊加油的大家 也謝謝大家對我的關心」，並感謝團隊給她的照顧與支持，與大家相約下個比賽見。

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