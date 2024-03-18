不愧是巨嬰！00940最終募集金額「逾1700億」 合計00939達2200億
統一台灣高息動能ETF（00939）與元大台灣價值高息ETF（00940）日前掀起搶購潮，尤其00940吸金力道震驚金融界，法人稱其「巨嬰」，金管會官員今（18）日證實，00940募集大約1700多億，與00939合計集資金額高達2200多億。
記者鄭妤安／台北報導
股市行情熱絡，國內ETF熱潮再起。近期，00939、00940未上市先轟動，特別是00940因主打高息、月月配與10元發行造成搶購潮，引發投資市場轟動，更有投資人為了申購解定存、拿房子抵押，金融機構忙翻天，衍伸出「00940之亂」。
由於過於熱門，玉山證、台新證在募集期間，因業務量龐大而停止申購。雖然00940超夯，卻有一票投資人為此擔憂，4月1日才要掛牌上市，竟有投資人於臉書成立「00940自救會」，先創起來放，成立至今已破萬。
00939、00940兩者皆已完成募集，00939以531億元巨量級規模，令人嘆為觀止；沒想到00940募集首日金額就達700億規模，金管會證期局副局長高晶萍今日於在立法院財委會備詢時證實，00940募集大約1700多億，而若和00939合計，兩檔ETF在二周內集資了2200多億，對資本市場影響有限。