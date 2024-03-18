足協欠8000萬債務！球員前年賽事出場費還沒拿到 潘文忠回應了
中華民國足球協會被爆積欠費用，財務缺口8000萬元，立委黃國昌更指出有球員投訴，積欠球員前年的錢未給，竟然還發給球員扣繳憑單，涉及偽造文書，遂向教育部長潘文忠要求儘快查辦，對此，潘文忠當場要求體育署1個月內查明清楚，體育署長鄭世忠則回足球協會會優先償還選手費用，也希望今年可以將積欠選手和工作人員的400萬元還清。
記者林莞茜／綜合報導
立法院教育文化委員會今（18）日邀請教育部、司法院、法務部、衛福部等進行「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科記錄是否塗銷」書面報告，立委黃國昌質詢時他集，足球協會被爆積欠費用，不但欠錢還發給球員扣繳憑單，怒批「這不只是欠錢還錢問題，已涉及偽造文書」，甚至是先把去年的錢還完了，但前年的錢還欠著，要求教育部盡快查清楚。
對此，潘文忠回應，足球員是代表國家出賽，教育部會做最大努力，允諾今年一定會解決，「足協相關債務償還，會以球員為優先」，當場要求體育署積極處理此事，而扣繳憑單體育署已在查辦，會在1個月內查清；體育署長鄭世忠則表示，目前足協還有8000萬元欠債，其中400萬元是欠球員，足協已和廠商承諾，這一季會優先償還選手欠款。