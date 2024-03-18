筆記型電腦突然爆炸！13歲青少年慘死 越南學生慘案
1名13歲中學生在家裡做功課時，面前的筆記型電腦突然爆炸，他的眼睛和手臂被炸傷，送醫後緊急救治，但最終仍慘死。警方研判二手筆記型電腦的電池老化，且過度充電導致爆炸，此事件已引發國內外關注。
國際中心賴正琳／綜合報導
《VIET JO Vietnam News》報導，本月6日一名家住越南紅河三角州海陽省至靈市的13歲青少年，在家做功課時面前的筆記型電腦突然爆炸，少年重傷送醫。傷者送醫急救時，醫生需要將傷者三分一的左臂及雙眼切除，但即便進行切除手術，此名少年仍在13日時因傷重，在昏迷中逝世。
根據報導，學校因經費不足，該地區的學校只能採購二手回收的舊電腦供學生學習，當中有電腦出現電池老化、過度充電的問題，該名叫「T.G.P.」的中一男生，因學校經費不足，學生只能使用由校方購入的二手筆記型電腦，事件疑因電腦的電池老化膨脹造成，而詳細原因仍待當地警方調查。
2020年越南便有3名學生在中北地區河靜省使用舊型筆記型電腦期間爆炸受傷，而當地受限於成本問題，目前許多學生也仍是使用舊型筆記型電腦學習，為了怕引起糾紛，越南警方和媒體並未透露筆記型電腦的型號和廠商，僅呼籲民眾不應使用已過度老舊的筆記型電腦。